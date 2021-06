Silvia Navarro: "Nadie del tamaño de una Gaby Espino se ha portado jamás así conmigo" La actriz mexicana agradece públicamente a Gaby por la hospitalidad recibida durante su estancia en Miami mientras grababa la telenovela La suerte de Loli (Telemundo). Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Más que un equipo de trabajo, Silvia Navarro encontró una gran familia durante las grabaciones de La suerte de Loli (Telemundo), telenovela que finaliza el próximo lunes 21 de junio. La reconocida actriz mexicana logró construir un vínculo de amistad con muchos de sus compañeros, quienes no dudaron en acogerla durante su larga estancia en Miami. Aunque para todos tiene palabras hermosas y de agradecimiento por el excelente trato que le dieron, Navarro destaca especialmente lo generosa que fue Gaby Espino con ella. "Le quiero dar un agradecimiento especial porque también me recibió como pocas. La verdad es que una estrella de su tamaño se convirtió en una mujer que no hubo un solo día que no quisiera ayudarme, generosa, amorosa, llevándole regalos a León [su hijo], atenta conmigo de necesidades de darme todos los teléfonos de las personas necesarias para que yo me sintiera en casa, que pudiera saber que siempre había alguien…", compartió la también heroína de exitosos melodramas como Cuando me enamoro en entrevista con People en Español. Silvia Navarro y Gaby Espino Silvia Navarro y Gaby Espino | Credit: Mezcalent (x2) La actriz señaló entre risas que la telenovela se debería llamar La suerte de Silvia "porque nadie del tamaño de una Gaby Espino se ha portado jamás así conmigo", aseguró. "No hay uno [refiriéndose a sus compañeros] al que no pueda decirte lo feliz que soy, pero tengo particularidades y ella fue un detallazo", agregó la intérprete de 42 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si a nivel personal la dejó sin palabras, en el terreno profesional no se quedó atrás. "Actoralmente nos sorprendió la naturalidad y la facilidad con la que juega, la memoria genial que tiene para cambiar, hacer, estudiar, transformar…", aseveró la estrella mexicana. La actriz, que cuenta con 3 millones de seguidores en Instagram, no puede sentirse más afortunada de los actores con los que compartió set de grabación en esta historia. "Tener trabajo ya es una fortuna, sin embargo que tú te puedas divertir y pasarla bien con todos [tus compañeros] es extraordinario", concluyó Navarro.

