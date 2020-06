¡A Telemundo! Silvia Navarro protagonizará La suerte de Loli! La actriz mexicana debutará próximamente en la cadena de habla hispana como protagonista de la nueva telenovela de Telemundo en la que también participará Jacky Bracamontes. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernando Colunga no será la única exestrella de Televisa que debutará próximamente en las pantallas de Telemundo. Silvia Navarro, quien ha encabezado exitosos melodramas mexicanos como Mi corazón es tuyo, Cuando me enamoro y Amor bravío, también se dejará ver en breve por primera vez en la citada cadena de habla hispana. La actriz mexicana fue confirmada este martes como la protagonista de La suerte de Loli, el nuevo drama comedia de Telemundo. Image zoom Silvia Navarro Mezcalent "Sentimos mucha emoción por darle la bienvenida a la familia de Telemundo a Silvia, una de las actrices más reconocidas de México, para que le dé vida a esta historia original y contemporánea", dijo Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios a través de un comunicado de prensa. "La suerte de Loli presentará una mezcla de comedia y drama, con un amplio grupo de personajes e historias con las que la audiencia se podrá identificar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Silvia interpretará en esta historia a Loli, una exitosa productora de radio, soltera y de espíritu libre que vive su vida sin ningún compromiso. Nunca ha encontrado el amor verdadero y tomó la decisión de no convertirse en madre. Sin embargo, luego del inesperado fallecimiento de su mejor amiga, la vida de Loli dará un giro al convertirse en la tutora legal de los hijos de su amiga. La ficción también contará con la participación especial de la estrella mexicana Jacky Bracamontes, quien lleva varios años alejada del mundo de las telenovelas. Image zoom Jacky Bracamontes Mezcalent La suerte de Loli comenzará a grabarse próximamente y se estrenará en el 2021.

