Silvana sin lana podría tener segunda temporada "Si les dijera que necesitamos la ayuda de todos para conseguirlo", escribió una de las actrices de la exitosa telenovela de Telemundo a través de las redes sociales. Por lo pronto, sus actores ya han anunciado el inminente reencuentro del elenco en un evento único. By Moisés González Uno de los grandes aciertos en materia de ficción en el año 2016 en el prime time hispano fue, sin duda, Silvana sin lana, la exitosa comedia romántica de Telemundo protagonizada por Maritza Rodríguez –hoy conocida como Sarah Mintz– y Carlos Ponce. La ficción, que relató la historia de 'Chivis', una mujer rica que tras perder todos sus bienes materiales debido a una estafa de su marido debe comenzar una nueva vida con sus tres hijas y su madre lejos de las comodidades a las que estaba acostumbrada, conquistó los corazones de toda la familia y obtuvo altos niveles de audiencia de lunes a viernes a las 8 p.m. Ahora, a tres años de su final, la posibilidad de que haya una segunda temporada de la teleserie ha cobrado fuerza a raíz del sorpresivo anuncio del inminente reencuentro de su elenco que comenzaron a promocionar este lunes los actores en sus redes sociales, entre ellos Alexandra Pomales (Lucha), Thali García (Angie) y Santiago Torres (Pedrito). "Sí, es real. Todos juntos de nuevo. Tenemos mucho que hablar con ustedes familia. Y cuando digo 'todos juntos de nuevo es todos'", escribió la inolvidable 'Lucha' en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thali, quien interpretó a una de las hijas de Chivis (Maritza), fue más allá de este mero anuncio y pidió el apoyo de sus seguidores para que pueda realizarse la segunda temporada. "Desde hace tres años personas en todo el mundo piden ver la segunda parte de esta teleserie. Si les dijera que necesitamos la ayuda de todos para conseguirlo, ¿nos ayudarían? ¿Quién no extraña a Trini? ¿A Majo? ?A la inigualable Mojarrita? ¿A los Gallardo? Yo extraño más que nadie a Angie Villaseñor, por eso les pido que estén pendientes de mis publicaciones porque pronto les daremos la fecha de un momento muy especial. Si todo sale como esperamos, probablemente este sueño pronto será una posibilidad", se puede leer en la publicación que compartió la también actriz de El señor de los cielos por medio de su perfil de Instagram. Aunque Maritza –ahora Sarah– compartió la publicación del anuncio del reencuentro en sus redes sociales, está por verse si la actriz colombiana aceptaría grabar una segunda temporada en el caso de que se hiciera finalmente puesto que la religión que practica ahora, el judaísmo, le impide, entre otras cosas, tener contacto físico con otro hombre o usar falda. "Puedo hacer una serie donde sea una mujer que tiene una vida, un entorno religioso que echa para adelante, que saca hijos adelante… Historias distintas y que sean permitidas ¿por qué no?", comentaba en 2018 sobre la posibilidad de regresar al mundo de la actuación.

