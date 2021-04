Univision destapa la fecha de estreno de su nueva telenovela estelar Si nos dejan El melodrama protagonizado por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas ¡ya tiene fecha de estreno en el prime time de la cadena hispana! ¡Conócela! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer que tras toda una vida casada con quien pensaba que era el amor de su vida descubre que su marido le ha sido infiel por años. Este es el punto de partida de Si nos dejan, el próximo melodrama estelar de Univision que tendrá su estreno mundial en Estados Unidos. La cadena hispana reveló este lunes por fin la fecha de estreno de esta esperada telenovela producida por Carlos Bardasano y protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. La ficción, que se graba desde principios de año en México con un elenco de lujo, aterrizará en la pantalla de Univision el martes 1 de junio a las 9 p.m., hora del Este, por lo que se encargará de sustituir a Te acuerdas de mí, que se encuentra actualmente en sus capítulos finales. En Si nos dejan, Mayrín interpreta a Alicia, una mujer víctima de los engaños y decepciones de su esposo Sergio (Alexis Ayala) que, tras descubrir que su marido le ha sido infiel por años, toma la decisión de separarse, reconstruir su vida y darse una nueva oportunidad en el amor. Marcus, por su parte, da vida a Martín Guerra, un joven y aguerrido periodista que le devolverá la ilusión en el terreno amoroso al personaje interpretado por Villanueva. El melodrama también cuenta en su elenco con Gaby Spanic, quien regresa a las telenovelas tras siete años ausente, Scarlet Gruber, Isabel Burr, Álex Perea, Carlos Said, Isidora Vives, Mónica Dionne, Susana Dosamantes, Mónica Sánchez Navarro, Roberto Mateos, Gaby Carrillo y la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, Elissa Marie, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si nos dejan es una nueva adaptación de la exitosa telenovela colombiana Señora Isabel, cuya versión más reciente produjo Telemundo en Colombia hace poco más de una década con Victoria Ruffo, Mauricio Ochmann y Arturo Peniche entre su elenco protagónico.

