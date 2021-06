Si nos dejan logra su récord de audiencia La telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas, Alexis Ayala y Scarlet Gruber logró este lunes su dato de audiencia más alto hasta la fecha. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras dos semanas al aire, Si nos dejan (Univision) se ha convertido en la telenovela favorita del público hispano. El melodrama protagonizado por Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas, Alexis Ayala y Scarlet Gruber ha logrado mantenerse desde su estreno el pasado 1 de junio como la ficción más vista del prime time de la televisión hispana. Y su audiencia sigue al alza. Este lunes, la telenovela producida por Carlos Bardasano con un libreto de Leonardo Padrón obtuvo su dato de audiencia más alto hasta la fecha tras congregar frente a la pantalla de Univision a 1,701,000 televidentes (P2+). "Mi cara cuando me entero que Si nos dejan es el programa más visto en la televisión de habla hispana y en ocasiones somos el programa más visto de E.U.A. incluyendo el idioma inglés. Gracias a todo el público de Univision por su preferencia y gracias a todo el equipo/familia Si nos dejan, especialmente a nuestros queridos productores Carlos Bardasano y Patricio Wills", compartió emocionado Marcus a través de Instagram junto a una simpática foto. El melodrama que también cuenta con la actuación de Gaby Spanic volvió a encabezar el ranking de los programas más vistos del prime time de la televisión hispana, cuyos primeros lugares fueron acaparados una jornada más por las producciones de Univision, que continúan liderando sus respectivas franjas horarias de emisión frente a las ficciones de Telemundo. Top 3 1.Si nos dejan: 1,701,000 (P2+) Si nos dejan Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, protagonistas de Si nos dejan | Credit: UNIVISION 2. Diseñando tu amor: 1,434,000 (P2+) Gala Montes Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, protagonistas de Diseñando tu amor | Credit: TELEVISA 3. La hija del embajador: 1,420,000 (P2+) La hija del embajador La hija del embajador | Credit: UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si nos dejan sigue la historia de Alicia (Villanueva), una mujer madura y empoderada quien contra todo pronóstico vuelve a encontrar el amor en un hombre mucho más joven que ella tras divorciarse de su esposo, Sergio Carranza (Ayala), luego de que este le sea infiel. Alicia empieza así una nueva vida sola en la que enfrentará muchos obstáculos y prejuicios. La telenovela se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por la cadena Univision.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Si nos dejan logra su récord de audiencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.