Quién es quién en Si nos dejan, la nueva telenovela estelar de Univision Por Moisés González Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Si nos dejan Credit: UNIVISION Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas protagonizan esta esperada historia de amor que la cadena hispana estrena este martes 1 de junio en horario estelar. Producido por Carlos Bardasano y escrito por Leonardo Padrón, el melodrama gira alrededor de Alicia (Villanueva), una mujer madura quien contra todo pronóstico vuelve a encontrar el amor en un hombre mucho más joven que ella tras divorciarse de su esposo. ¡Te presentamos a los personajes de la telenovela! Empezar galería Alicia Montiel- Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva Credit: UNIVISION Alicia cree tener la familia perfecta. Lleva ya treinta años de matrimonio con Sergio Carranza. Poseen tres hijos y son el emblema de la familia modelo. Es una mujer de criterios, pero ha aprendido a mantenerlos en reserva pues su esposo los subestima automáticamente. Alicia ha tenido una crianza bastante tradicional. Aunque ha vivido los cambios de actitud con respecto al rol de la mujer en la sociedad, prefirió mantenerse en el riel de la tradición. Es más vital de lo que supone. Su ánimo se ha ido anestesiando gracias a la rigidez de su marido. Pero el divorcio y el descubrimiento de ese nuevo capítulo para el amor que es Martín Guerra la harán reencontrarse con su propia luz interior. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Martín Guerra- Marcus Ornellas Marcus Ornellas Credit: UNIVISION Martín es un joven aguerrido que forma parte del equipo de periodistas que hace reportajes para el programa de Sergio Carranza. Hace 4 años se separó de Carlota, con quien tiene una hija, Sofía. Martín es un hombre justo, amoroso, sensible y divertido. El hecho de enamorarse de una mujer mucho mayor que él le va a revolucionar la vida. 2 de 10 Ver Todo Sergio Carranza- Alexis Ayala Alexis Ayala Credit: UNIVISION Sergio es el periodista estrella de la televisión mexicana. Posee un programa nocturno en donde entrevista a figuras públicas. Tiene un ego desmesurado y la vanidad propia de una estrella de la televisión. En su matrimonio, durante 30 años ha hecho que su mujer y sus hijos obedezcan su voluntad. Es arrogante y clasista, a pesar de que públicamente se presenta como un amante de las causas justas y un defensor de los humildes de México. Desde hace 3 años, le es infiel a su esposa Alicia Montiel con Julieta Lago, su compañera de programa. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Julieta Lago- Scarlet Gruber Scarlet Gruber Credit: UNIVISION Julieta es una hermosa y talentosa periodista que se ha convertido desde hace tres años en la amante de Sergio Carranza Ambos han tenido su romance oculto por razones obvias: él está casado y son figuras públicas. Suele ser una mujer simpática y carismática. Es también ambiciosa, pero sabe camuflar su interés en escalar en la ruta de la fama. Quiere tener un hijo a toda costa, pero para Sergio un hijo es una complicación que le aburre a estas alturas. Y ese será un punto de conflicto entre ambos. 4 de 10 Ver Todo Yuri Carranza- Isabel Burr Isabel Burr Credit: UNIVISION La hija mayor de Alicia y Sergio Carranza es una joven abogada que busca brillar en su profesión, algo difícil en un ambiente tan masculino. Quizás su mayor error haya sido haber aceptado trabajar en el bufete de abogados de su novio Moisés, quien es un controlador por definición. Es una apasionada defensora de la justicia y desde la universidad ha sido fan de su padre. Pero esa imagen se le resquebraja con el descubrimiento de su historia con Julieta. A Yuri el mundo se le transformará cuando se enamore de un hombre diametralmente opuesto a ella. 5 de 10 Ver Todo Gonzalo Carranza- Carlos Said Carlos Said Credit: UNIVISION El hijo varón de Alicia y Sergio Carranza estudia medicina por su padre, quien insistió en que alguien debía seguir el legado del abuelo, un médico legendario en el país que fundó un prestigioso hospital; pero en el fondo siempre supo que su verdadera vocación es la repostería. Su mundo cambiará cuando cree enamorarse perdidamente de la mejor amiga de su mamá, Fedora. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Miranda Carranza- Isidora Vives Isidora Vives Credit: UNIVISION Miranda es la hija menor de la familia Carranza. Ella es distinta por naturaleza. El derrumbe del mito de su padre la arroja a un hábito que ya tenía visos preocupantes. Jugar en su Play Station es su único escape. En la prepa, es una ermitaña sumergida en su propio mundo, lo que la hace víctima de burla y el sarcasmo hiriente de sus compañeros. Cada día quiere ser más invisible de lo que es. Herida en lo más hondo ante el divorcio de sus padres, Miranda caerá en una depresión genuina que prenderá las alarmas de sus progenitores. 7 de 10 Ver Todo Fedora Montenegro- Gaby Spanic Gaby Spanic Credit: UNIVISION Fedora es una de las mejores amiga de Alicia. Su gran trauma es que pronto llegará a los 50 años, por eso se ha hecho adicta a las dietas, las pastillas que prometen la eterna juventud, las terapias y todo aquello que le permita combatir los estragos del tiempo. Divorciada, ha decidido no vivir más en pareja. La vida se le llena de amantes ocasionales, lo que en el fondo la arroja a una soledad sin fondo. 8 de 10 Ver Todo Sofía Guerra- Elissa Marie Elissa Credit: UNIVISION Sofía es la hija de Martín. Desde que sus padres se divorciaron, ella quedó la mayoría del tiempo con su madre y lo que le sobraba de tiempo encargándose de su padre. Cada uno con una pequeña casa y muchos reclamos que hacerse cada vez que se encuentran. En su afán por ayudar a su padre en las tareas del hogar, Sofía conseguirá libros, recetas y vídeos en YouTube para ayudarlo. Sofía Guerra- Elissa Marie Elissa Credit: UNIVISION Sofía es la hija de Martín. Desde que sus padres se divorciaron, ella quedó la mayoría del tiempo con su madre y lo que le sobraba de tiempo encargándose de su padre. Cada uno con una pequeña casa y muchos reclamos que hacerse cada vez que se encuentran. En su afán por ayudar a su padre en las tareas del hogar, Sofía conseguirá libros, recetas y vídeos en YouTube para ayudarlo. Le hará la vida imposible a Alicia cuando esta comience a frecuentar a su padre. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Álex Perea- 'El Cholo' Álex Perea Credit: UNIVISION 'El Cholo' es un joven buhonero que se ve acusado injustamente por el asesinato de Simón Guerra, el hermano de Martín. Yuri Carranza será su abogada y se obsesionará con su caso al descubrir que efectivamente es inocente, por lo que hará todo lo posible por sacarlo de la cárcel. A pesar de que pertenecen a mundos completamente opuestos, ambos caerán rendidos en las redes del amor.

