Inician las grabaciones de Si nos dejan con Mayrín Villanueva El melodrama de Televisa protagonizado por la actriz mexicana comenzó a tomar forma este martes en México bajo la producción de Carlos Bardasano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡3,2,1… acción! Este martes iniciaron en México las grabaciones de Si nos dejan, la nueva telenovela estelar de Televisa que protagonizan Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas. Producida por Carlos Bardasano (El dragón, Como tú no hay 2) y escrita por Leonardo Padrón (Rubí, Amar a muerte), el melodrama toma su historia de la exitosa telenovela colombiana Señora Isabel, cuya versión más reciente produjo la cadena Telemundo en el año 2007 con Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Mauricio Ochmann como protagonistas. "¡Hoy fue un gran día! Nuestro primer llamado y empezamos con el pie derecho. Gracias a todo nuestro maravilloso equipo", expresó emocionado Ornellas en Instagram. Image zoom Marcos Ornellas interpreta a Martín, un joven y aguerrido periodista | Credit: Cortesía TELEVISA El actor de origen brasileño vivirá una historia de amor en la ficción junto a la actriz mexicana Mayrín Villanueva, quien da vida a Alicia, una mujer que cree en el matrimonio y la familia perfecta hasta que descubre que su esposo, Sergio Carranza, le ha sido infiel por años. Víctima de los engaños y las decepciones de su marido, Alicia toma la difícil decisión de separarse, reconstruir su vida y darle una nueva oportunidad en el amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este primer día de grabación muchas de las escenas se llevaron a cabo en el set que simula la mansión Carranza, donde viven Alicia (Villanueva), su esposo Sergio (Ayala) y sus tres hijos, personajes que interpretan los actores Isabel Burr, Carlos Said e Isidora Vives. Image zoom La familia Carranza integrada por Mayrín Villanueva, Alexis Ayala, Isabel Burr, Isidora Vives y Carlos Said | Credit: Cortesía TELEVISA "Estoy demasiado emocionada. Miranda es un personaje que llegará a muchos corazones", escribió en Instagram Isidora, quien personificó hace aproximadamente siete años a una de las hijas de Jorge Salinas en la exitosa telenovela de Televisa Mi corazón es tuyo. Image zoom Primer día de grabación de Si nos dejan | Credit: Cortesía TELEVISA El melodrama marca el esperado regreso a las telenovelas tras 7 años ausente de la actriz venezolana Gaby Spanic en la piel de Fedora, una mujer cercana a los 50 años liberal y sin prejuicios que terminará teniendo una historia de amor con el hijo de su mejor amiga.

