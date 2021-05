Mira un avance exclusivo de Si nos dejan, la nueva telenovela estelar de Univision Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas protagonizan este esperado melodrama. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alicia (Mayrín Villanueva) tiene un marido exitoso y una familia aparentemente ideal, pero todo cambia cuando descubre que su esposo, Sergio Carranza (Alexis Ayala), le es infiel. Este es el punto de partida de Si nos dejan, el nuevo melodrama que Univision estrenará el próximo martes 1 de junio con Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas como protagonistas. Cuando apenas quedan unos días para que el público pueda comenzar a disfrutar de esta esperada historia, la cadena presentó un avance exclusivo a modo de aperitivo en el que se revelan varias de las tramas que se desarrollarán a lo largo de la telenovela. Producido por Carlos Bardasano (Amar a muerte, El Dragón) y escrito por Leonardo Padrón (Amar a muerte, Rubí), el melodrama gira alrededor de Alicia (Villanueva), una mujer madura y empoderada quien, contra todo pronóstico, volverá a encontrar el amor. Tras 25 años casada con Sergio Carranza (Ayala), un periodista estrella en México, y madre de tres hijos –Yuri (Isabel Burr), Gonzalo (Carlos Said) y Miranda (Isidora Vives)– Alicia cree tener la familia perfecta. Pero su mundo se derrumba cuando se entera de que su esposo le ha sido infiel por más de tres años, lo que la lleva a divorciarse de él y a empezar una nueva vida sola en la que enfrentará muchos obstáculos y prejuicios, particularmente después de enamorarse de Martín (Ornellas), un apuesto periodista que es mucho más joven que ella. Si nos dejan Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, protagonistas de Si nos dejan | Credit: UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si nos dejan, que también cuenta con las actuaciones de Gaby Spanic, Susana Dosamantes y Scarlet Gruber, es una nueva versión de la exitosa historia colombiana Señora Isabel, cuya adaptación más reciente produjo Telemundo hace más de una década en Colombia con las actuaciones protagónicas de Victoria Ruffo, Mauricio Ochmann y Arturo Peniche. El melodrama se transmitirá de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este.

