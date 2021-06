Si nos dejan debuta por la puerta grande La telenovela producida por Carlos Bardasano y protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas aterrizó en Univision como la emisión más vista de la televisión hispana. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Univision se anotó un nuevo triunfo en el horario estelar con el reciente estreno de Si nos dejan. La telenovela producida por Carlos Bardasano y protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas promedió durante su primer capítulo 1 millón 600 mil televidentes (P2+) y 663,000 adultos en la franja de edad de 18 a 49 años. El debut del melodrama, que también cuenta con las actuaciones de Gaby Spanic, Alexis Ayala, Susana Dosamantes, Scarlet Gruber y la hija de Gabriel Soto, se convirtió en la ficción en español más vista de su franja horaria de emisión frente a un nuevo capítulo de La suerte de Loli (Telemundo), que se situó por debajo del millón de televidentes (P2+). 9PM Si nos dejan (Univision): 1,6 millones 2. La suerte de Loli (Telemundo): 958 mil Por si fuera poco, el primer capítulo de la telenovela también logró liderar las audiencias de la televisión hispana, situándose como el programa en español más visto del día; mientras que el segundo lugar fue para la telenovela turca La hija del embajador (Univision). TOP 3 Si nos dejan (Univision): 1,6 millones 2. La hija del embajador 2 (Univision): 1,5 millones 3. Diseñando tu amor (Univision): 1,4 millones Datos de audiencia: Nielsen/PRODU "Estamos muy agradecidos y contentos con el recibimiento del público a la historia y a los actores. Es muy gratificante cuando gente talentosa y con pasión por lo que hace es además recompensada con la aceptación de la audiencia", expresa Carlos Bardasano, productor ejecutivo del melodrama. "Sabemos que es un privilegio poder contar historias que entretienen y dan escape al día a día que hoy vivimos y agradecemos inmensamente que la gente en su casas lo reciba así, regalándonos lo más valioso que tienen, que es su tiempo". Si nos dejan narra la historia de Alicia (Villanueva), una mujer que después de estar toda una vida casada con quien pensaba que era el amor de su vida y con quien creía haber formado la familia perfecta descubre que su marido le ha sido infiel por años. Mayrín Villanueva Elenco telenovela Si nos dejan | Credit: TELEVISA Víctima de los engaños y decepciones, Alicia tomará la difícil decisión de separarse, reconstruir su vida y darse una nueva oportunidad en el amor con alguien más joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aquí se está tocando el bullying, mi hijo que se enamora de mi amiga, yo que me enamoro de un joven, o sea son temas que, aunque estemos hoy en día más abiertos, siguen siendo temas tabúes y siguen siendo temas que nos cuestan mucho trabajo donde hay muchos prejuicios todavía", avanzaba su protagonista Mayrín en una reciente entrevista con People en Español.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Si nos dejan debuta por la puerta grande

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.