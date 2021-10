EXCLUSIVA ¿Les gustó el final? ¿Habrá segunda temporada? Actores de Si nos dejan responden Marcus Ornellas (Martín) y Scarlet Gruber (Julieta) opinan sobre el desenlace que tuvieron sus personajes en la recién finalizada telenovela estelar de la cadena Univision y responden a la pregunta del millón: ¿habrá segunda temporada? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras cuatro meses al aire, este lunes llegó a su gran final por la pantalla de Univision la exitosa telenovela Si nos dejan. El melodrama se despidió como la ficción más vista de la televisión hispana luego de registrar durante su último capítulo 2,127,000 televidentes (P2+), su dato de audiencia más alto. Su protagonista Marcus Ornellas y la villana de la historia, Scarlet Gruber, opinan en entrevista con People en Español sobre el desenlace que tuvieron sus respectivos personajes y responden a la pregunta del millón: ¿será que habrá segunda temporada? ¿Les gustó el final de sus personajes? Scarlet: La verdad es que me gustó. Siento que es un final justo para el personaje. Es un final digno para lo que ella hizo. A mí me emocionó mucho grabarlo y lo pueden ver en la última escena. Fue una escena que me conmovió. Marcus: Hablábamos mucho Mayrín y yo de '¿y ahora qué va a pasar?'. A Bardasano [el productor] le gusta que suceda eso, ha sucedido en sus últimos proyectos eso otro y entonces teníamos como varios puntos que decíamos 'no, va a pasar esto; no, en la historia anterior pasó esto'. La verdad es que nos sorprendió, nos gustó muchísimo. Está muy bonito. Si nos dejan Final de Si nos dejan | Credit: Fotógrafo Germán Hernández ¿Habría posibilidad de que hubiera una segunda temporada? S: Creo que puede haber historia, sin embargo no nos han dicho nada de una segunda temporada, entonces no lo sé. La verdad no sabría decirte si eso es una posibilidad. Yo feliz de anotarme otra vez como Julieta Lugo y seguir dando de qué hablar con sus travesuras. M: Para mí no estaría mal, pero bueno ya veremos, es cuestión de la producción, más que nada de la pluma de Padrón [el escritor], entonces ya veremos qué nos depara el destino. Si nos dejan Final de Si nos dejan | Credit: Fotógrafo Germán Hernández ¿Qué sigue ahora para ustedes a nivel profesional? ¿Qué les gustaría? S: Me gustaría mucho hacer teatro, hacer cine; también me gustaría hacer un personaje protagónico. Siento que no me quiero encasillar en un estilo de villana, quiero hacer también de buena; lo he hecho antes y siento que es una historia que me encanta. Me encanta una buena historia de amor, un buen drama, entonces aquí estoy esperándolo con muchas ansias. Scarlet Gruber, villana de Si nos dejan Scarlet Gruber, villana de Si nos dejan | Credit: Fotógrafo Germán Hernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN M: Apenas terminé Si nos dejan y empecé una serie que se llama Reputación dudosa. Es una tragicomedia de humor negro donde mi personaje, que es el protagonista, se muere en el primer capítulo y entonces toda la historia vive en fantasma. Está muy chistoso. Es un hombre que está casado, tiene cuatro amantes y pasan muchas cosas, entonces queremos saber qué pasó, quién lo mató. En fin, no les puedo contar más, pero bueno es una serie hecha por Sony y Clarovideo y se estrena el próximo año. No sabemos cuándo, pero sí 2022.

