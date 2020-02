17 años después, Sherlyn ¡se reencuentra con su hija de la telenovela Clase 406! La actriz mexicana presumió a través de sus redes sociales su reencuentro con Azul Guaita, quien hace 17 años fue su bebé en la exitosa telenovela juvenil de Televisa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sherlyn ha dado vida a personajes muy diferentes entre sí a lo largo de sus más de dos décadas de exitosa trayectoria artística, pero si hay uno que logró conectar especialmente con el público durante su etapa como actriz juvenil ese fue, sin duda, Gaby Chávez, la joven estudiante que interpretó en la exitosa telenovela de Televisa Clase 406 que produjo Pedro Damián. A pesar de que era apenas una adolescente, a la actriz de 34 años le tocó ser mamá en esta ficción puesto que su personaje tenía una hija. Image zoom Sherlyn en Clase 406 A 17 años del final del exitoso melodrama juvenil, Sherlyn se reencontró recientemente en las instalaciones de Televisa San Ángel con la bebé que daba vida a su hija. Para sorpresa de muchos, esa bebé resultó ser Azul Guaita, la joven actriz mexicana que interpretó a la hija de Gabriel Soto en la telenovela Mi marido tiene más familia y que recientemente dio vida a la protagonista juvenil de la exitosa comedia romántica de Televisa Soltero con hijas. “Se acuerdan que Gaby tenía una hija pues esa bebecita se convirtió en esta princesa Azul, que gusto me da verte. Síganla porque está haciendo una carrera muy hermosa”, compartió emocionada Sherlyn en un vídeo que publicó a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn, quien se encuentra viviendo actualmente su sexto mes de embarazo, se mostró de lo más orgullosa al ver lo mucho que ha crecido la carrera de Azul. “Un privilegio verte aquí, verte tan hermosa, te quiero y te deseo todo lo bonito”, fueron las palabras que le dedicó la actriz a la que fuera su primera hija en la ficción. Advertisement

