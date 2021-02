Close

¡De telenovela! Sherlyn regresa como villana, Silvia Navarro bendita entre musculosos galanes y más imágenes Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Mezcalent (x2), TELEVISA Además, Gabriel Soto incendia la pantalla de Univision durante el estreno de su nuevo melodrama Te acuerdas de mí y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 8 imágenes! Empezar galería De villana Image zoom Credit: Mezcalent ¡Confirmado! Sherlyn regresa este año a las telenovelas tras 5 años ausente y lo hace como villana. "Va a ser mala y me tiene muy contenta", expresó recientemente la actriz mexicana ante el micrófono del reportero Eden Dorantes. "Va a ser una mala muy guapa y va a estar muy divertido creo yo", agregó sin revelar más detalles sobre el proyecto que la traerá muy pronto de vuelta a los foros de grabación de Televisa San Ángel. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Qué calor! Image zoom Credit: TELEVISA (x2) Gabriel Soto y Fátima Molina incendiaron este lunes la pantalla de Univision como protagonistas de Te acuerdas de mí, melodrama que aterrizó anoche en el prime time hispano con un doble capítulo en el que los actores derrocharon mucha química y sensualidad. 2 de 8 Applications Ver Todo Invitada de lujo Image zoom Credit: Instagram Ana Martin La primera actriz mexicana Ana Martín realizó una participación especial en el último capítulo de la telenovela La mexicana y el güero, historia protagonizada por Itatí Cantoral que llegó a su fin en México este domingo con gran éxito de audiencia. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Se despide con éxito Image zoom Credit: Instagram Gala Montes El melodrama que también encabeza Juan Soler promedió durante su último capítulo 3.6 millones de televidentes (P4+), colocándose como la emisión más vista de toda la programación dominical, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México difundidos por Televisa. 4 de 8 Applications Ver Todo Bendita entre galanes Image zoom Credit: Instagram Silvia Navarro Silvia Navarro se dejó ver muy bien acompañada por 3 musculosos galanes durante las grabaciones de la telenovela de Telemundo La suerte de Loli. "¿Qué tan mal creen que la paso?", escribió la actriz mexicana junto a la instantánea en la que posa con los actores Polo Monárrez, Kingbatey y Mauricio Novoa. 5 de 8 Applications Ver Todo Pareja explosiva Image zoom Credit: Instagram Gala Montes Así lucirán Gala Montes y Chris Pazcal como protagonista y villano de la nueva telenovela de Televisa Diseñando tu amor, historia que comenzó a grabarse en México a finales de enero bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aplaude inclusión Image zoom Credit: Instagram Christian Chávez/Telemundo Con esta imagen que compartió en las redes sociales, Christian Chávez aplaudió la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en la telenovela de Telemundo La suerte de Loli, historia en la que interpreta a Matías, un personaje abiertamente gay que está casado. 7 de 8 Applications Ver Todo Su fan Image zoom Credit: Instagram Carmen Villalobos Carmen Villalobos presumió a través de las redes sociales de la compañía del actor Marcelo Dos Santos, quien también participa en la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer. "Apenas vi a Marcelo le dije: 'Que gran honor compartir set contigo porque admiro mucho tu trabajo'. Espero que a ustedes también les guste todo lo que estamos haciendo en Café", escribió Villalobos junto a la foto. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

