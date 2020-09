Sherlyn recuerda la 'peor cachetada' que le dieron en una telenovela La primeriza mamá rememoró el 'cachetadón' que le dio una reconocida actriz en una telenovela y que hasta la fecha es 'la peor cachetada que le han dado en su vida'. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sherlyn ha recibido muchas cachetadas en un set de grabación a lo largo de su exitosa carrera como actriz de telenovelas, pero ninguna le ha dolido tanto como la que le dio Laura Zapata en el melodrama de Televisa La intrusa, donde sus personajes eran madre e hija en la ficción. "A mí la peor cachetada que me han dado en mi vida me la dio Laura Zapata", reconoció recientemente la primeriza mamá en una charla con el también actor Pedro Moreno. "Yo de valiente [le dije] 'tú dámela, no hay que truquearla, tú dale en confianza’. Y yo creo que había desayuno gallo ese día porque me metió un cachetadón que de verdad como cuando ves estrellitas y dices ‘madre mía qué acaba de pasar aquí’", rememoró la actriz. Image zoom Sherlyn y Laura Zapata Mezcalent (x2) La cachetada, sin embargo, no fue el único episodio ‘terrorífico’ que Sherlyn vivió junto a Zapata durante las grabaciones de la citada telenovela de Televisa que protagonizó Gaby Spanic. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En esa misma novela [su personaje] me cachaba con un novio y me cortaba el pelo. Yo tenía el pelo largo y de valiente le dije 'tú córtame el mío no pasa nada para eso somos actores', pues en escena ella agarraba las tijeras y me cortaba el pelo", compartió la actriz de 34 años. Lo último que podía imaginarse Sherlyn era el destrozo que le iba a hacer en el pelo. "Me metió un tijeretazo como aquí, otro acá, no bueno tenía el pelo como tres mechas horrorosas", detalló la actriz de exitosas telenovelas como Amores verdaderos y Clase 406. "El corte fue lo peor. La cachetada se te quita pero para que me creciera el pelo no sabes fue terrorífico", admitió Sherlyn, quien tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

