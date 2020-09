Los abdómenes de acero y los pectorales más impresionantes de las telenovelas Estos galanes de telenovela dejaron con la boca abierta y robaron suspiros con sus músculos de acero en producciones que se han convertido en clásicos. ¡Mira este sexy recuento! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Qué adolescente no suspiró con guapos galanes de telenovelas como Rafael Amaya, Aarón Díaz o David Zepeda? Su talento, pero también sus esculturales cuerpos y sus sonrisas provocadoras robaron suspiros a la audiencia de exitosas producciones como El señor de los cielos, Tierra de reyes o Acorralada. En este recuento recordamos los abdómenes de acero y los pectorales de hormigón que nos han regalado las telenovelas en la pantalla del televisor. Aarón Díaz En esta supersexy escena de la telenovela Tierra de reyes de Telemundo, vemos al actor mexicano interpretando a Arturo Gallardo, quien encadenado sobre una mesa, respirando fuertemente y bastante sudado, se entrega al deseo para besar apasionadamente a su amada. David Zepeda y William Levy Tal como esculturas clásicas, estos dos galanazos de telenovela se muestran sin camisa y en traje de baño frente a una alberca en la recordada producción Acorralada, de Venevisión. En este melodrama del 2007, interpretaron a los hermanos Maximiliano y Larry Irázabal. ¡Más guapos, imposible! Sebastián Rulli En su protagónico para la telenovela de Televisa Lo que la vida me robó, junto a su actual pareja Angelique Boyer, el actor argentino de 45 años se mostró acabado de salir de la ducha y cubierto solo por una toalla. En medio de una intensa discusión, robó miradas por su impresionante torso y abdomen de infarto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rafael Amaya En una de las tantas escenas candentes de El señor de los cielos, su protagonista Aurelio Casillas tiene un apasionado encuentro con la actriz mexicana Mariana Seoane, quien le quita lentamente la camisa para destapar el torso escultural de Amaya. Roberto Manrique Este galán y modelo ecuatoriano dejó a muchas boquiabiertas con su tremendo cuerpazo. En varias escenas cargadas de sensualidad junto a la venezolana Jalymar Salomon en la telenovela Un marido en alquiler, Manrique se convirtió en el hombre soñado para muchas y se robó el corazón de la audiencia. ¡Qué sexy!

