Sergio Basáñez, de galán de telenovelas ¡al mundo de la restauración! El actor de Por amar sin ley está disfrutando mucho de su nueva aventura profesional como propietario de un restaurante en San Miguel de Allende, México, que él mismo atiende. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La escasez de trabajo en el mundo de la interpretación a causa de la pandemia ha obligado a muchos artistas a buscar otras vías de negocio. Este es el caso de Sergio Basáñez, quien decidió abrir un restaurante en su México natal que él mismo se encarga de atender diariamente. El galán de telenovelas, que formó parte del elenco protagónico de la exitosa teleserie de Televisa Por amar sin ley, compartió los detalles de esta nueva aventura profesional semanas atrás en una entrevista con el programa de televisión Ventaneando (TV Azteca). Image zoom Sergio Basáñez "Para mí fue un alivio tener esto la verdad porque yo ya estaba un poco incluso con el ánimo muy bajo allá en mi casa y me dice mi socio: 'ya vamos a abrir, ¿por qué no te vienes para acá y nos apoyas? Y entonces decidí agarrar mis chivas y me vine para acá y ahora estoy aprendiendo porque en realidad yo tengo muy poco conocimiento de este negocio", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Basáñez, que nunca había ejercido esta profesión, reconoció que es un trabajo muy arduo el que llevan a cabo todas las personas que se dedican a este sector de la restauración. "De verdad es un trabajo tremendo esto de manejar un restaurante, de atender a la gente, de que la gente se vaya contenta, que la comida salga a tiempo, que no se enojen… Ahora respeto más a la gente que lo hace porque qué trabajo tan arduo realizan", aseveró. A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con algo más de 130 mil seguidores, el inolvidable protagonista del melodrama mexicano Cuando seas mía ha compartido diferentes imágenes y vídeos en los que invita a sus fans a visitar el lugar. El restaurante se encuentra ubicado en el estado mexicano de Guanajuato, en la ciudad de San Miguel de Allende, y cuenta con todo lo necesario para pasar una velada única.

