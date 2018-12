Tras cinco temporadas y más de cuatro años consecutivos al aire batiendo récords de audiencia en la televisión de habla hispana, Señora Acero llega a su fin. La superserie que protagoniza desde 2016 Carolina Miranda pondrá punto final a su historia con el desenlace de su quinta temporada, la cual se transmite actualmente por Telemundo a las 10 p.m., hora del Este.

La noticia, que la cadena guardaba con mucho recelo, la filtraba sin querer esta mañana una de sus actrices principales, Ana Lucía Domínguez, al compartir una foto en Instagram en la que se podía leer claramente ‘temporada final’ en el guión que aparecía junto a la guapa colombiana.

Tras darse cuenta de su descuido, Ana Lucía borró inmediatamente la instantánea, pero ya era demasiado tarde puesto que la noticia había empezado a correr como la pólvora en las redes sociales.

Uno de los programas que se hizo eco de lo sucedido fue ¡Suelta la sopa!, quien logró capturar la instantánea antes de que la intérprete de 34 años se apresurara a eliminarla de su cuenta.

“¡OMG! La actriz Ana Lucía acaba de subir esta foto donde se puede ver que su libreto de Señora Acero dice ‘temporada final’. ¿Será que se acerca el final de Señora Acero?”, se preguntó desde el perfil de Instagram del citado show de Telemundo junto a la foto de Ana Lucía.

Horas más tarde, el programa tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a la actriz, quien no tuvo más remedio que confirmar que efectivamente la superserie llegaba a su fin.

“Básicamente esta mañana me levanté y puse una foto normal, una selfie tomándome un café y realmente estaba estudiando mi libreto y no me percaté de que en el libreto dice ‘temporada final’. Obviamente esto es algo que la producción en algún momento lo iba a decir y bueno creo que metí la pata bien metida”, explicó la actriz colombiana.

“La verdad pido disculpas a la producción, a Telemundo, a mis compañeros porque en algún momento la producción iba a anunciar que esta iba a ser la última temporada y obviamente me da mucho dolor y es como un duelo, un luto que estoy haciendo. Ya llevo semanas cuando nos dijeron en Telemundo que esta iba a ser la última temporada”, agregó apenada la guapa intérprete.

Telemundo pone así punto final en esta temporada al que durante años fue uno de sus productos estrellas.

La superserie que se estrenó en 2014 contó en sus primeros dos años de vida con Blanca Soto como protagonista.

La ficción, sin embargo, dio un giro de 180 grados tras el final de su segunda temporada con la salida de su actriz principal y la llegada de una nueva protagonista en su sustitución: Carolina Miranda.

Comenzaba así en 2016 una nueva etapa de la superserie con nuevas tramas y un renovado elenco que ahora llegará a su fin definitivamente en los próximos meses.

Mientras ese momento llega aún queda mucho ver. ¿Te lo vas a perder?

No dejes de ver Señora Acero de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este.