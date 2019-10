La escena hot de Sebastián Rulli y Zuleyka Rivera en El dragón El galán argentino y la actriz puertorriqueña dejaron a más de uno con la boca abierta con la candente escena bajo la ducha que protagonizaron en la recién estrenada telenovela de Univision. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El estreno de El dragón (Univision), la ambiciosa producción de Televisa que protagoniza el reconocido actor argentino Sebastián Rulli, no dejó indiferente a nadie. La ficción aterrizó por la puerta grande en el prime time hispano el pasado lunes 30 de septiembre con un primer capítulo que mantuvo a más de 1,4 millones de televidentes al borde del asiento. Una de las escenas que más dio de qué hablar en redes fue la protagonizada por Rulli y Zuleyka Rivera, quienes son pareja en la ficción. El galán de 44 años y la actriz puertorriqueña dejaron a más de uno con la boca abierta con una cadente escena bajo la ducha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No sé qué pensaría si fuera mi novio y viera estas escenas, me vuelvo loca y vaya que no soy celosa pero viendo esto”, comentó una seguidora de la serie en Instagram. “¡Qué cuerpecito el de Sebastián!”, opinó otra. Image zoom El dragón. Cortesía Damián Hernández Fotografía El dragón gira alrededor de Miguel Garza (Rulli), un hombre que está atrapado entre dos mundos, tanto en términos geográficos como morales. Uno de ellos se centra en su infancia en México, marcada por la muerte prematura de sus padres y el negocio familiar que está destinado a heredar. El otro se encuentra en Japón, un mundo culto y sofisticado al que su abuelo lo envía, donde aprende artes marciales y se vuelve un financista exitoso. Veinte años más tarde, se manda llamar de regreso a México al apuesto joven para que salve el ‘negocio’ familiar. Cuando Miguel regresa, conoce a Adela (Notni), una joven taxista que lo conquista. Miguel debe recurrir a ambos mundos para proteger a su familia y salvar su alma. La ficción se transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, por Univision. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image La escena hot de Sebastián Rulli y Zuleyka Rivera en El dragón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.