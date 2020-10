Sebastián Rulli se reencuentra 3 años después con su hija en Papá a toda madre El actor argentino se reencontró recientemente en las instalaciones de Televisa San Ángel con la inolvidable 'Anifer'. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sebastián Rulli se adentró en el género de la comedia en 2017 como protagonista de Papá a toda madre, historia que encabezó junto con Maite Perroni. En esta ficción el reconocido galán argentino interpretó a Mauricio López Garza, un soltero empedernido y mujeriego cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando aparece ante él Anifer, una noble e intrépida niña que dice ser su hija. Image zoom Sebastián Rulli y Regina Graniewicz en Papá a toda madre Detrás de este personaje se encontraba la niña Regina Graniewicz, quien con apenas 7 añitos logró ganarse el cariño y el aplauso del público con su inigualable carisma y talento. A más de tres años del final de la telenovela, Rulli se reencontró recientemente en las instalaciones de Televisa San Ángel con quien fuera su hija en esta historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Regina fue la encargada de compartir la foto del recuerdo a través de las redes sociales. "Miren a quien me encontré en Televisa, al papá a toda madre más lindo. Te quiero y admiro mucho”, escribió la niña junto a la instantánea del reencuentro. Image zoom Sebastián Rulli y Regina Graniewicz, reencuentro 2020 Instagram Regina Graniewicz El también protagonista de El dragón no tardó en comentar la imagen. “Pero qué alegría verte querida Regi. Te adoro”, comentó el novio de Angelique Boyer. Regina, que tiene cerca de 70 mil seguidores en Instagram, ha crecido mucho a lo largo de estos últimos tres años, como prueban las últimas imágenes que ha compartido en Instagram. Sin embargo, sigue conservando la misma carita que enamoró al público en 2017.

Close Share options

Close View image Sebastián Rulli se reencuentra 3 años después con su hija en Papá a toda madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.