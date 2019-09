El dragón: así es 'la serie más importante de la televisión moderna' que estrena esta noche Univision By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La cadena de habla hispana se viste de gala esta noche a las 10 p.m., hora del Este, con el estreno de esta ambiciosa ficción de Televisa protagonizada por el galán argentino Sebastián Rulli que narra una historia original del galardonado autor de La reina del sur, el escritor español Arturo Pérez-Reverte. Te contamos todo lo que tienes que saber sobre El dragón, 'la serie más importante de la televisión moderna'. Empezar galería Gran estreno Image zoom Cortesía Damián Hernández Fotografía Esta noche, en punto de las 10 p.m., hora del Este, Sebastián Rulli regresa a Univision acompañado de un elenco de primera en el gran estreno de El dragón, ‘la serie más importante de la televisión moderna’. La más ambiciosa Basada en una historia original escrita para televisión por el galardonado periodista y autor español Arturo Pérez-Reverte –también creador de La reina del sur de Telemundo–, la serie se filmó en Tokio, Madrid, Miami y varias ciudades de México y cuenta con un alto valor de producción pocas veces visto antes en una ficción de Televisa. Larga espera "Yo estoy muy emocionada como todos los que hicimos El dragón. Es tanto tiempo que estamos esperando ver la serie que es como si ya naciera el bebé y por fin lo vamos a poder ver", asegura a People en Español Irina Baeva, quien da vida a la antagonista de El dragón. Pareja protagónica La joven actriz mexicana Renata Notni conforma junto a Sebastián Rulli la pareja protagónica de esta ambiciosa historia 'repleta de acción y de proporciones épicas'. La gran apuesta de la temporada "Es, sin duda alguna, la gran apuesta de la temporada y con toda la razón del mundo porque, además de tener un gran elenco y una gran historia escrita por Arturo Pérez-Reverte tiene muchas escenas de acción, muchas explosiones, balaceras; pero también hay amor, pasión… Tiene de todo", cuenta Baeva. La historia El dragón gira alrededor de Miguel Garza, interpretado por Rulli, un hombre que está atrapado entre dos mundos, tanto en términos geográficos como morales. Uno de ellos se centra en su infancia en México, marcada por la muerte prematura de sus padres y el negocio familiar que está destinado a heredar. El otro se encuentra en Japón, un mundo culto y sofisticado al que su abuelo lo envía, donde aprende artes marciales y se vuelve un financista exitoso. Veinte años más tarde, se manda llamar de regreso a México al apuesto e ilustrado joven para que salve el 'negocio' familiar. Cuando Miguel regresa, conoce a Adela (Notni), una joven taxista que lo conquista. Miguel debe recurrir a ambos mundos para proteger a su familia y salvar su alma. Sueño hecho realidad "Cuando nosotros la estábamos leyendo [los guiones] era como de 'guau' y ahora ya que por fin se estrena tanto en Univision como en Netflix a nivel mundial es un sueño hecho realidad", reconoce Baeva. Sello de garantía El dragón, que podrá verse a nivel mundial a través de Netflix a partir del 4 de octubre, fue producida por W Studios y Lemon Films, responsables de otras exitosas ficciones de Televisa como Amar a muerte y La piloto. ¿Se avecina un éxito? "Nosotros lo hicimos con muchísimo amor, con muchísimo cariño y le pusimos toda nuestra disciplina. Entonces esperamos que ahora todo ese esfuerzo, todo ese equipo tan bonito que formamos, toda esa armonía se refleje en pantalla y a la gente le guste y sea todo un éxito", expresa la intérprete rusa de 26 años. Elenco estelar El elenco estelar de la serie incluye a Cynthia Klitbo, Federico Ayos, Alfredo Gatica, Sonia Franco, Juan Pablo Gil, Roberto Mateos, Sofía Castro, Cassandra Sánchez Navarro, Manuel Balbi y Zuleyka Rivera, entre otros. Tema musical La actriz y cantante Ilza Ponko, quien diera vida a la villana de la segunda temporada de La piloto, interpreta el tema principal de El dragón que lleva por título 'Un guerrero'. ¿Te lo vas a perder? La serie se estrena este lunes 30 de septiembre a las 10 p.m., hora del Este, por Univision.

