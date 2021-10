El universo de Sebastián Rulli en la nueva versión de Los ricos también lloran Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sebastián Rulli Credit: Cortesía El actor argentino protagoniza junto a Claudia Martín la nueva versión de Los ricos también lloran, historia que graba actualmente en México bajo la producción de Carlos Bardasano. Te mostramos las primeras imágenes del novio de Angelique Boyer en la piel de Luis Alberto y te presentamos a la peculiar familia que tendrá. Empezar galería Sueño realidad Sebastián Rulli Credit: Cortesía El actor argentino está haciendo un sueño realidad con su protagónico en la nueva versión de Los ricos también lloran, que comenzó a grabar en septiembre en México. "Yo conozco México porque mi madre veía la televisión y esta telenovela en especial", reconoció semanas atrás ante las cámaras de Televisa Espectáculos. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Personaje engreído Sebastián Rulli Credit: Cortesía En Los ricos también lloran, Rulli interpreta a Luis Alberto, "un chavo que ha sufrido muchísimo, [que] necesita el amor su padre, de su familia y lo que tiene es un rechazo absoluto porque lo culpan de algo que sucedió en el pasado y él finalmente no sabe cómo conseguir eso que tanto anhela", avanzó. 2 de 7 Ver Todo El padre Sebastián Rulli Credit: Cortesía Rulli tendrá una relación muy tirante en la historia con el actor mexicano Guillermo García Cantú, quien da vida a Don Alberto, su padre, el dueño del conglomerado empresarial más grande de México. 3 de 7 Ver Todo Anuncio La madre Azela Robinson Credit: Cortesía No menos conflictivo será el vínculo que mantendrá Luis Alberto (Rulli) con su progenitora, personaje al que da vida la actriz mexicana Azela Robinson. 4 de 7 Ver Todo La antagonista Fabiola Guajardo Credit: Cortesía Soraya, interpretada por la actriz mexicana Fabiola Guajardo, no descansará hasta ver destruida la hermosa historia de amor que vivirá el actor dentro de la ficción junto a Claudia Martín. 5 de 7 Ver Todo La madrastra Alejandra Barros Credit: Cortesía La actriz mexicana Alejandra Barros promete no dejar indiferente a nadie como la madrastra de Rulli. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El hermanastro Diego Klein Credit: Cortesía El actor mexicano Diego Klein se adentra en la piel de Santiago, el hermanastro de Luis Alberto (Rulli), quien lleva el rol protagónico juvenil de la historia. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

