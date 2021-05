Sebastián Rulli presume la cabellera postiza que lucirá en su nueva telenovela "Se ve bastante natural, ¿no? Bueno si la tocaran pensarían diferente", expresó el actor sobre la peluca que lucirá en el melodrama de Televisa Vencer el pasado. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su exitoso protagónico en El dragón, Sebastián Rulli regresa a los melodramas como protagonista de Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer –la primera fue Vencer el miedo y la segunda Vencer el desamor–. "Todas las fichas se acomodaron para que esto pueda ser realidad. Estoy feliz de volver al set de grabación para hacer lo que tanto me apasiona y entretenerlos con una nueva historia original", expresó días atrás el galán argentino a través de su cuenta de Instagram. Como parte de la caracterización del personaje que interpretará en esta historia, el que fuera protagonista de exitosos melodramas como Amores verdaderos, Lo que la vida me robó y Teresa lucirá en algunas escenas del melodrama una cabellera postiza, un look que no dudó en presumir este lunes por medio de las redes sociales y que no ha dejado indiferente a nadie. "Caracterizado aquí como Mauro con mi pelucón, se ve bastante natural, ¿no? Bueno si la tocaran pensarían diferente", compartió Rulli en sus historias de Instagram. Rulli Sebastián Rulli presume su cabellera postiza | Credit: Instagram Sebastián Rulli El actor de 45 años volverá a compartir set de grabación en esta telenovela con su novia en la vida real, Angelique Boyer, quien conforma junto con Erika Buenfil, Arantza Ruiz y Ana Paula Martínez el cuarteto protagónico femenino de Vencer el pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Mauro] es un hombre noble, sensible y con escrúpulos, a pesar de que a veces quiera hacerse el duro. Quedó huérfano de madre siendo muy niño. Vivió una gran decepción amorosa que lo hizo desconfiado y solitario. Ama y protege muchísimo a su hermano menor, por quien se desvive. Tiene un gran secreto", avanzó Rulli sobre su personaje. La telenovela, que se graba actualmente en México, gira alrededor de Carmen (Buenfil), Renata (Boyer), Mariluz (Ruiz) y Danna (Martínez), 4 mujeres que, tras hechos desafortunados, han sido blanco fáciles en el implacable mundo de las redes sociales.

