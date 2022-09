ENTREVISTA Sebastián Rulli: "Todo este tema de las plataformas nos ha presionado a hacer las cosas con mayor calidad y presupuesto" El actor argentino protagoniza la nueva versión de Los ricos también lloran, telenovela que Univision estrena este martes 6 de septiembre en horario estelar. Hablamos con él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Que se estaban equivocando", confiesa entre risas Sebastián Rulli al preguntarle sobre lo primero que pensó cuando le ofrecieron protagonizar la nueva versión de Los ricos también lloran. "Dije: '¿cómo me van a ofrecer a mí un papel si yo todavía no estaba terminando de grabar la otra telenovela?'. Había mucha premura. Pero viniendo de quien venía, que era Carlos Bardasano, con quien ya había hecho El dragón, evidentemente lo tomé como lo que es: un honor y una responsabilidad muy grande". El actor argentino regresa este martes 6 de septiembre a la pantalla de Univision como galán de esta esperada historia que hace más de cuatro décadas catapultó a la fama a Verónica Castro. Hablamos con él sobre este nuevo reto en su carrera. Tu mamá veía la telenovela cuando eras pequeño y ahora tú la protagonizas, ¿cuál fue su reacción al conocer que serías el protagonista? [Le conté] por FaceTime y como que no entendía muy bien. [Me decía]: 'Cómo, ¿se va a llamar igual?'. Generalmente en los remakes siempre se cuenta más o menos la base pero no se llaman exactamente igual, entonces no se lo imaginaba porque evidentemente está hecha en época contemporánea, actualizada… Como que no entraba en razón de por qué se iba a llamar Los ricos también lloran otra vez y le conté cómo era la idea de la producción y todo y se emocionó muchísimo. Me dio la bendición y me confió que iba a hacerlo muy bien. Yo la versión del 79 no la vi, era muy niño. Lo único que sé es que eran 285 capítulos y aquí está resumida en 60 — Sebastián Rulli Sebastián Rulli Sebastián Rulli da vida a Luis Alberto en la nueva versión de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision ¿Qué nos puedes contar de Luis Alberto, tu personaje? Es un personaje muy complejo. Desde niño ha sufrido la abundancia y la ausencia de muchas cosas y eso evidentemente genera personalidades un poco extremas. Y al tener esa falta de amor, que finalmente es lo más importante en cualquier ser humano, encontró la manera de evadir cualquier tipo de responsabilidad en el juego, en el alcohol, en el cero compromiso y sobre todo de llamar la atención de la manera incorrecta. ¿Qué fue lo más difícil para ti a la hora de darle vida? Por suerte como teníamos la premura del tiempo encima se grabó bastante parejo en los capítulos. Hay muchas veces en donde tocas capítulos muy altos y luego muy bajos y es complicada la secuencia emocional, pero aquí las partes creo que importantes han estado más o menos cerca. También está tan bien escrita, la verdad Esther y Rosa Salazar [las escritoras] han hecho un trabajo maravilloso, me han escrito unas escenas divinas de muchísimo sentimiento y de reconciliaciones con uno mismo y con su madre, su padre, su hermano… Ya las van a ver. Cada capítulo tiene muchísimos conflictos y cuando las cosas parecen estar bien, luego están mal y cuando están mal parece que pueden estar mejor y luego empeoran. Parece que se va a terminar en el final de cada capítulo la historia en sí — Sebastián Rulli ¿Qué tal la química en el set con Claudia Martín? Muy bien. Creo que los dos hemos demostrado que nos importa mucho el trabajo, que lo tomamos muy en serio. Ella es alguien muy profesional que llega estudiadísima, muy comprometida con su trabajo. Es alguien que sí respeta mucho el set y respeta mucho el trabajo de todos los demás, así que hicimos una muy buena mancuerna. Sebastián Rulli Sebastián Rulli y Claudia Martín, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: Mezcalent ¿Cómo ha sido la convivencia con el covid de por medio? Ha sido difícil, no hemos tenido momentos de relajo fuera del set por obvias razones. Pero con todo y eso nos hemos divertido muchísimo. Para mí es muy padre el hecho de saber que hay muchas expectativas. Creo que nuestro trabajo es mostrarle a las nuevas generaciones un clásico, algo que hace mucho tiempo no se cuenta y de una manera hoy por hoy mucho más actual, más fresca, más contemporánea — Sebastián Rulli ¿Qué novedades trae esta nueva versión respecto a la original? Yo la versión del 79 no la vi, era muy niño. Lo único que sé es que eran 285 capítulos y aquí está resumida en 60. Y sin saber la historia original, sin conocerla, lo que te puedo decir es que cada capítulo tiene muchísimos conflictos y cuando las cosas parecen estar bien, luego están mal y cuando están mal parece que pueden estar mejor y luego empeoran y luego mejoran. Parece que se va a terminar en el final de cada capítulo la historia en sí. Entonces me encantaría que la vieran, que se llevaran la sorpresa, que ojalá cumpla y supere las expectativas que todo el mundo tiene. Para mí superó mis expectativas. Sebastián Rulli Sebastián Rulli, protagonista de la nueva versión de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es una historia que ha tenido muchas versiones, ¿dan vértigo las comparaciones? No, para mí es muy padre el hecho de saber que hay muchas expectativas. Creo que nuestro trabajo es mostrarle a las nuevas generaciones un clásico, algo que hace mucho tiempo no se cuenta y de una manera hoy por hoy creo que mucho más actual, más fresca, más contemporánea en la forma de contarse, con mucho presupuesto, cosa que normalmente en la televisión no se hace porque es un sistema diferente. Pero todo este tema de las plataformas nos ha presionado a hacer las cosas con mayor calidad, mayor presupuesto y mayor todo. Esta historia está renovada y recargada para que llegue no solamente al público que ya la vio sino a nuevas generaciones. Yo, como siempre lo he dicho, vine a México con un sueño y ese sueño hoy por hoy lo estoy haciendo realidad — Sebastián Rulli ¿Qué significa para ti formar parte de la nueva versión de Los ricos también lloran a estas alturas de tu carrera? Es muy importante, la verdad es que me llena de orgullo. Es un honor y un sueño hecho realidad haber interpretado este personaje. Yo, como siempre lo he dicho, vine a México con un sueño y ese sueño hoy por hoy lo estoy haciendo realidad.

