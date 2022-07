¡Integrantes del elenco de la telenovela Teresa se reúnen 12 años después! El actor Sebastián Rulli compartió el emotivo momento que vivió con dos de las principales actrices de esta inolvidable historia de Televisa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue la telenovela en la que Sebastián Rulli y Angelique Boyer se conocieron, pero no en la que se enamoraron. Teresa, uno de los grandes títulos de Televisa, reunió, además de a estos primeros actores, a intérpretes como Cynthia Klitbo, Aarón Díaz y Fernanda Castillo, entre otros. Después de 12 años de este éxito televisivo, tres de sus primera figuras compartían con su público un encuentro lleno de emoción y cariño. A través de las redes sociales, los fans de esta historia de amor, celos y ambición, pudieron ver a Angelique, Sebastián y Fernanda juntos y con las mismas sonrisas de siempre. Era el actor argentino quien publicó la imagen de este reencuentro que trajo gratos recuerdos a sus seguidores y también a sus protagonistas. La reunión no fue casual. La parejita feliz se animó a ir a ver a su amiga y compañera del alma en un teatro capitalino donde Fernanda encabezaba la obra 7 veces adiós. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay veces que el tiempo corre a otra velocidad que la vida misma. Pasan muchas cosas durante ese tiempo, pero al encontrarnos es como si el amor y la amistad hubieran hecho una pausa. La emoción de abrazarnos y sentir eso tan especial que nos ha unido desde hace tantos años se siente fuerte y duro. Gracias, Fernanda, por compartirnos tu talento en el escenario y transmitirnos tantas emociones con esta historia tan bien contada e interpretada por todo el elenco", escribió Rulli. Telenovela Teresa Angelique Boyer y Sebastián Rulli en la telenovela 'Teresa' | Credit: Mezcalent Un momento que la actriz de El Señor de los cielos también celebró en su perfil con otro escrito no menos amoroso y cariñoso para sus colegas. "Esas personas con quien has compartido las risas, las tristezas, los viajes, los éxitos y los tropiezos, esas personas con quien has compartido la vida te han HECHO y siempre serán parte de quién eres. Gracias a ustedes, Angelique y Sebastián, por tantos años, por este reencuentro, por su abrazo ¡y por venir a compartir algo tan especial para mí!", escribió la feliz mamá conmovida. Fueron muchos los momentos y las escenas, como esta, compartidas durante un año de rodaje que les dejó, además de muy gratos recuerdos y anécdotas, también un cariño y una amistad para siempre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Integrantes del elenco de la telenovela Teresa se reúnen 12 años después!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.