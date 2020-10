Close

Hijo de Mayrín Villanueva ¡en nueva telenovela de Televisa! El adolescente de 17 años formará parte del elenco del nuevo melodrama que está a cargo del productor Carlos Moreno. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sebastián Poza, el hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, continúa siguiendo los pasos de sus famosos progenitores dentro del mundo de la interpretación. Tras su reciente participación en Soltero con hijas, el adolescente de 17 años se prepara para formar parte de Fuego ardiente, el nuevo melodrama que prepara el productor Carlos Moreno para Televisa. "Voy a empezar proyecto, voy a empezar con Carlos Moreno la novela de Fuego ardiente. Estoy muy feliz, muy emocionado porque aparte el personaje está increíble", expresó recientemente Sebastián en un encuentro con medios de comunicación en México. Sin revelar detalles sobre el personaje que interpretará, el joven adelantó que el melodrama "trata de una familia adinerada [que] tiene una finca de aceites y desde ahí empiezan a pasar cosas dentro de la familia". "Trata mucho sobre lo que pasa dentro de la familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela, que cuenta con los roles estelares de Kuno Becker, Claudia Martín, Mariana Torres, Carlos Ferro, José María de Tavira y Claudia Ramírez, comenzará a grabarse en México en noviembre y se estrenará en febrero del próximo año en México. Image zoom Elenco protagónico de Fuego ardiente | Credit: Mezcalent La ficción sigue la historia de Alexa, interpretada por Torres, una mujer de sólidos valores y vocación de servicio que está enfocada en cuerpo y alma a su pasión: la danza. Alexa se enamorará de Gabriel, personaje al que da vida Ferro, un hombre atractivo, deportista y honesto que está obsesionado por encontrar a su hermano desaparecido. La relación entre ambos se verá entorpecida por Joaquín (Becker), un hombre rebelde, machista, ambicioso y con sed de poder cuya ley es el dinero, el poder y el reconocimiento. En sus vidas también jugará un papel importante Martina (Martín), una mujer atractiva, frontal, que dice las cosas sin filtro y que vive su sexualidad sin culpa.

