Sebastián Poza imparable: dos telenovelas en Univision y una tercera que graba en México Convertido en uno de los actores juveniles del momento, el hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza es uno de los rostros de su generación más solicitados por los productores en Televisa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Poza Sebastián Poza, actor mexicano | Credit: TELEVISA Imparable, así es como podría definirse la carrera de Sebastián Poza, el hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, en el mundo de la actuación. El joven actor mexicano debutó en 2016 con apenas 12 años en la televisión mexicana como parte del elenco del melodrama de Televisa Despertar contigo, donde interpretó a un niño de barrio simpatiquísimo y vivaz apodado 'Mosquito', y desde entonces no ha parado de trabajar, encadenando una telenovela tras otra. El único hijo varón de Mayrín se apodera desde hace varios meses del prime time de Univision como protagonista juvenil del exitoso melodrama Vencer el pasado, historia que protagonizan Angelique Boyer y Sebastián Rulli y en la que interpreta a Ulises Cruz, un joven que se enfrenta a los prejuicios de sus padres para defender no solo su sueño profesional, sino también el amor. A partir de la próxima semana, el actor se dejará ver por partida doble en la pantalla de la cadena hispana ya que también forma parte del elenco de Soltero con hijas, la comedia romántica que Univision comenzará a transmitir el lunes 24 de enero a las 8 p. m., hora del Este. Sebastian Poza Sebastián Poza, protagonista juvenil de Soltero con hijas | Credit: TELEVISA En esta historia que grabó hace dos años junto a Gabriel Soto, Vanessa Guzmán y un destacado elenco, Sebastián da vida a 'Juandi', un joven de escasos recursos económicos comprometido con el medio ambiente que está becado en la escuela donde estudiarán las tres sobrinas del personaje protagónico de la telenovela: Alexa, Sofía y Camila, de quien se enamorará. Sebastián Poza Sebastián Poza, es el protagonista juvenil de Soltero con hijas | Credit: TELEVISA Esta ficción es muy especial para el joven actor puesto que le permitió compartir por primera vez set de grabación con su madre, quien lleva uno de los roles principales de la telenovela. Por si fuera poco, Sebastián se encuentra grabando actualmente en México un nuevo melodrama que verá la luz durante la segunda mitad del año. Se trata de la continuación de la exitosa telenovela Corona de lágrimas, historia que protagoniza Victoria Ruffo. Sebastián Poza Sebastián Poza | Credit: MEZCALENT SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una historia bien dramática, la verdad es que ahora sí me está tocando hacerla de puro llorar, pura tristeza y puro enojo también", adelantó semanas atrás sobre su participación en esta esperada historia en una entrevista para el canal de YouTube del reportero Eden Dorantes. No hay duda de que Sebastián Poza llegó para quedarse.

