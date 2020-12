Close

Sebastián Poza y su nueva pareja de telenovela en Fuego ardiente El hijo de Mayrín Villanueva graba actualmente en México el nuevo melodrama de Televisa junto a la hija de una famosa actriz mexicana. ¿De quién se trata? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sebastián Poza llegó para quedarse. El hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, quien debutó como actor en 2016 como parte del elenco del melodrama de Televisa Despertar contigo, continúa desarrollando su exitosa carrera en el mundo de la interpretación. Tras la destacada participación que tuvo meses atrás en la telenovela Soltero con hijas, donde actuó por primera vez junto a su madre, el joven de 17 años lleva actualmente el rol protagónico juvenil de Fuego ardiente, melodrama que se estrenará en febrero del próximo año en México con Mariana Torres y Carlos Ferro como su pareja principal. El hijo de Mayrín, que tiene más de 200 mil seguidores solo en Instagram, comenzó a grabar esta nueva historia de Televisa hace unas semanas con un personaje que promete dar mucho de qué hablar, a juzgar por las primeras imágenes que se han publicado en las redes sociales. Image zoom Sebastián Poza es Adriano en Fuego ardiente | Credit: Twitter Fuego ardiente SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una de esas instantáneas el atractivo adolescente aparece en compañía de la joven actriz mexicana Maya Ricote Rivero, quien será su pareja en el melodrama. Image zoom Sebastián Poza y Maya junto al productor Carlos Moreno | Credit: Twitter Fuego ardiente Curiosamente, Maya también es hija de una famosa actriz mexicana, en su caso de Gaby Rivero, la inolvidable maestra Jimena de la exitosa telenovela Carrusel (1989), quien también ha actuado en melodramas como Lo que la vida me robó (2013) y Pasión (2007). Image zoom Maya es hija de la actriz mexicana Gaby Rivero | Credit: Instagram Maya Ricote La joven comenzó a estudiar actuación el año pasado en el Centro de Educación Artística de Televisa, más conocido como el CEA, y esta es su primera participación en una telenovela. Maya tiene un gran parecido físico con su madre, a quien está muy unida. "Hoy cumple una mujer que me ha dado todo, incluyendo la vida. Te amo mamá", escribía en septiembre del año pasado en Instagram la joven con motivo del cumpleaños de su madre.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Sebastián Poza y su nueva pareja de telenovela en Fuego ardiente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.