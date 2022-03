¡De la ficción a la vida real! Sebastián Poza y Azul Guaita de Soltero con hijas ¡ya cumplieron 2 años juntos! "Empezamos como amigos, jamás pensé que en mi trabajo se iba a cruzar algo así", llegó a confesar en su momento el hijo de la actriz mexicana Mayrín Villanueva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Poza Sebastián Poza y Azul Guaita | Credit: Instagram (x2) Lo último que podía imaginarse Sebastián Poza, el hijo de Mayrín Villanueva, cuando comenzó a grabar en 2019 la telenovela Soltero con hijas, que Univision transmite actualmente con gran éxito de audiencia a las 8 p. m., hora del Este, es que iba a encontrar el amor en su compañera de trabajo, la actriz mexicana Azul Guaita, quien da vida a Camila Paz en la historia que protagonizan Vanessa Guzmán y Gabriel Soto. "Empezamos como amigos, jamás pensé que en mi trabajo se iba a cruzar algo así, pero terminó cruzándose en mi camino y así acabó", confesaba en 2020 el joven actor de 18 años en una entrevista con el reportero mexicano Eden Dorantes para su canal de YouTube. Contrario a lo que suele suceder en estos casos, el noviazgo entre Sebastián y Azul no solo no acabó cuando finalizaron las grabaciones de la telenovela a principios de 2020, sino que se ha fortalecido con el paso de los años y es que los actores ya llevan casi 2 años y medio juntos. Sebastián Poza Sebastián Poza y Azul Guaita | Credit: Instagram Sebastián Poza "Ha sido un proceso muy padre porque la verdad es que ella ha sido mi primera novia, o sea ya había tenido novias pero con ella experimenté muchas cosas que fueron mis primeras veces, como un viaje juntos, como presentarla a mi familia bien, o sea todos esos primeros momentos creo que es lo que hace una relación tan bonita y es lo que más he disfrutado de ella", compartía meses atrás Poza a la prensa mexicana. "Obviamente nos peleamos como cualquier relación, pero creo que somos una relación buena, una relación bonita porque nos amamos mucho, mucho". Al hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza se le iluminan los ojos cada vez que habla de su novia. Sebastián Poza Sebastián Poza y Azul Guaita | Credit: Instagram Sebastián Poza "No solo es bella por fuera, sino también es mucha belleza por dentro", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Azul, quien da vida a Jana en Rebelde (Netflix), Sebastián también es su primer novio formal. Sebastián Poza Sebastián Poza y Azul Guaita | Credit: Instagram Sebastián Poza "Creo que es una relación muy bonita, fue también mi primera vez en una relación así seria ya de 2 años, la verdad es que es un sentimiento que nunca había sentido", aseguró la joven actriz mexicana meses atrás en un encuentro con medios de comunicación en México.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡De la ficción a la vida real! Sebastián Poza y Azul Guaita de Soltero con hijas ¡ya cumplieron 2 años juntos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.