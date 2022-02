Sebastián Osorio, Juan Manuel Restrepo y Yare Santana se confiesan sobre Pasión de gavilanes 2: "Una vivencia única" ¿Cómo ha sido la convivencia con los protagonistas originales? ¡Los actores se confiesan en exclusiva! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Osorio, Juan Manuel Restrepo y Yare Santana revelaron cómo ha sido la convivencia con Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista - los protagonistas originales de la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes. "Para mi ha sido un gran regalo, son como familia. Además de ser tremendos actores son súper talentosos y generosos", dijo Santana en entrevista con Nohelia Castro en People VIP. "Nos han acogido como sus hijos, cada escena es un regalo, es una vivencia única". A 18 años del estreno de la historia original de Julio Jiménez que batió récords de audiencia en numerosos países alrededor del mundo, los gavilanes están listos para volver a cautivar al público con una nueva temporada que promete hacer vibrar de emoción a la audiencia. FOTOS: Quién es quién en Pasión de gavilanes 2 Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO "Fui fan de la primera temporada de Pasión de gavilanes, fui fan y sigo siendo fan. Es un regalo estar rodeada de toda esta gente maravillosa, en un pueblo mágico como lo es Villa de Leyva, y con gente joven que se incorpora a esta nueva propuesta y están dando todo para este proyecto", aseguró Yare, quien da vida a Gaby, la hija de Sarita (Natasha Klauss) y Franco (Michel Brown) y única nieta mujer de Gabriela (Kristina Lilley). No dejes de ver el gran estreno de Pasión de gavilanes 2 hoy lunes 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasión de gavilanes Credit: Mezcalent Mira la entrevista completa en el video colgado arriba. ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

