Para mí fue una sorpresa. Recuerdo que estaba trabajando en otra producción llamada La nieta elegida y me llamaron para preguntarme por mis tallas para el vestuario, yo no entendía ya que estábamos finalizando el rodaje y no tenía sentido pues ya mi vestuario estaba todo definido. Entonces le pregunté a la persona con la que hablaba para qué eran las tallas y me respondió: 'Son para la nueva temporada de Pasión de gavilanes, ¿aún no te han llamado para decirte que quedaste?'. Yo le dije que no me habían contactado y la persona me pidió que no dijera nada, que esa llamada nunca había existido. En ese momento yo quedé un poco confundido pues no sabía si se trataba de un error de aquella persona y en realidad no había quedado para el personaje o si era verdad lo que me había dicho en esa llamada. Recordé cuando hace como 2 años mi mamá me dijo que había soñado conmigo y me había visto en un cartel con un sombrero de vaquero y unas botas, yo pensé que solo fue un sueño y en ese momento dije: 'Wow, si este proyecto me sale mi mamá puede ver el futuro'. Días después me llamaron de producción a decirme que había quedado para el papel de Erick en Pasión de gavilanes 2. Inmediatamente llamé a mis padres, a quienes acudo siempre cuando hay noticias en mi vida.