¡3, 2, 1... acción! Se graba en México la nueva versión de Los ricos también lloran Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Los ricos también lloran Credit: Cortesía Nos 'colamos' en el rodaje de la nueva versión de la exitosa telenovela Los ricos también lloran que protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli para mostrarte las primeras imágenes de esta esperada historia que produce Carlos Bardasano (Si nos dejan, Rubí, El dragón) para Televisa y Univision. Empezar galería ¡3, 2, 1... acción! Los ricos también lloran Credit: Cortesía Bajo la producción de Carlos Bardasano, responsable de exitosas ficciones como Si nos dejan, Rubí, El dragón y Como tú no hay 2, el pasado lunes 20 de septiembre comenzó a tomar forma en México una nueva versión de la exitosa telenovela Los ricos también lloran, historia que en el año 1979 catapultó a la fama a Verónica Castro y al fallecido Rogelio Guerra. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Enorme responsabilidad Los ricos también lloran Credit: Cortesía "Contar esta historia nos da mucha emoción y sentimos una enorme responsabilidad", asegura a People en Español el productor del melodrama, Carlos Bardasano, quien posa en la foto con Pável Vázquez, uno de los directores de escena de la telenovela. 2 de 7 Ver Todo Preciada obra Los ricos también lloran Credit: Cortesía "Los ricos también lloran es uno de los títulos más reconocidos mundialmente y rara vez uno tiene el privilegio de tener acceso a tan preciada obra original de Inés Rodena", comenta Bardasano. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Drama moderno Los ricos también lloran Credit: Cortesía Esta nueva versión está escrita por Esther Feldman (El dragón) y Rosa Salazar (Lo que la vida me robó) "y trae todos los elementos claves de amor, intriga, suspenso, y todo en un drama moderno y contemporáneo para el 2022", agrega. 4 de 7 Ver Todo Bella protagonista Los ricos también lloran Credit: Cortesía La telenovela cuenta con la actuación protagónica de Claudia Martín, quien sigue muy atenta en esta imagen las indicaciones de Luis Manzo, otro de los directores de escena que tiene el melodrama. 5 de 7 Ver Todo Calidad garantizada Los ricos también lloran Credit: Cortesía La producción a cargo de Bardasano está cuidando hasta el más mínimo detalle para poder ofrecer al público en 2022 un producto de primera calidad. En la imagen, vemos al actor mexicano Guillermo García Cantú, quien tiene una destacada participación en la historia que protagoniza Sebastián Rulli. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gran estreno Los ricos también lloran Credit: Cortesía La nueva versión de Los ricos también lloran se estrenará en México en febrero de 2022. La actriz mexicana Fabiola Guajardo, quien llevará el rol antagónico de la historia, se une a Cantú en la foto. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

