Se graba... El señor de los cielos 8: primeras imágenes de la octava temporada Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cielos Credit: Instagram (x2) Con el esperado regreso de su protagonista Rafael Amaya (Aurelio Casillas), la nueva temporada de la exitosa superserie de Telemundo ya comenzó a tomar forma en México. Empezar galería Hermanos Casillas Cielos Credit: Instagram Carmen Aub Rutila (Carme Aub) e Ismael (Iván Arana), los hermanos Casillas, volverán a hacer de las suyas en la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo. ¿Será que andan tan felices porque ya se enteraron de que su papá está vivo? Conoce aquí el elenco completo de El señor de los cielos 8. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Pareja explosiva Cielos Credit: Instagram Karla Carrillo "¿Qué creen que se venga compas? Las leyendas nunca mueren", escribió Karla Carrillo (Corina Saldaña) junto a esta foto que publicó en Instagram en la que posa con Rafael Amaya (Aurelio Casillas). 2 de 10 Ver Todo Nuevo personaje África Zavala Credit: Instagram África Zavala Así lucirá África Zavala en la piel de Mecha, personaje con el que se une al elenco de la saga más exitosa de Telemundo. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Ya creció Cielos Credit: Instagram Gabriel Bonilla Isidrito Casillas (Gabriel Bonilla), el hijo de Aurelio (Amaya) y Mónica Robles (Fernanda Castillo), ya cumplió 12 años y así posó desde una de las locaciones de la superserie junto a Diana Ahumada interpretada por Isabella Castillo. 4 de 10 Ver Todo En buena compañía Cielos Credit: Instagram Álex Walerstein Entre grabación y grabación los actores siempre encuentran tiempo para platicar y echar relajo. Y si no que se lo pregunten a Wendy de los Cobos (La Tata), Iván Arana (Ismael Casillas) y Álex Walerstein (El Greñas). ¿De qué estarían hablando? 5 de 10 Ver Todo ¡A disparar! Cielos Credit: Instagram Álex Walerstein Las escenas de acción seguirán teniendo un gran protagonismo en la nueva temporada, como prueba esta imagen que compartió Álex Walerstein (El Greñas) junto a Daniel Martínez (Arístides Istúriz). 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Qué le ocurre? Cielos Credit: Instagram Andy Salas ¿Por qué estará tan pensativa Berenice (Thalí García)? 7 de 10 Ver Todo Madre e hijo Cielos Credit: Instagram Wendy de los Cobos Wendy de los Cobos (La Tata) e Iván Arana (Ismael Casillas), madre e hijo en la superserie, no pueden estar más felices de volver a trabajar juntos. ¿A poco no se nota? 8 de 10 Ver Todo ¿Por qué llora? Carmen Aub Credit: Instagram Carmen Aub Parece que Rutila Casillas (Carmen Aub) va a sufrir mucho durante la octava temporada. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La banda Cielos Credit: Álex Walerstein El Greñas (Álex Walerstein), Chatarrero (Alejandro Félix), Vitaminas (Fernando Banda) y El Zopilote (Alejandro Navarrete) están más que listos para entrar en acción. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

