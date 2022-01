Se filtran las primeras imágenes de Geraldine Bazán como la nueva Olga de Corona de lágrimas La actriz mexicana dará vida al personaje que en su día interpretó Adriana Louvier en la continuación de la exitosa telenovela de Televisa que protagoniza Victoria Ruffo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Geraldine Bazán Geraldine Bazán; Adriana Louvier | Credit: Mezcalent (x2) Pasión de gavilanes no es la única telenovela que regresa este 2022 con una nueva temporada. Corona de lágrimas, el exitoso melodrama que protagonizó Victoria Ruffo hace justo una década como Refugio, también contará con una secuela que se graba desde finales del año pasado en los foros de Televisa San Ángel y que verá la luz durante la segunda mitad del año. La secuela de la telenovela que también protagonizan Alejandro Nones, José María Torre y Mane de la Parra tiene como principal novedad la incorporación a su elenco de Geraldine Bazán, quien retoma el personaje que en su momento interpretó la actriz mexicana Adriana Louvier. "Entrar con un personaje que ya existe en la historia como actriz nueva en este proyecto cuando ya el resto del elenco está ya muy acoplado porque hicieron la misma historia hace 10 años es un reto todavía mayor, el cual también agradezco muchísimo y me da mucha emoción", expresaba Geraldine días atrás por medio de una transmisión en vivo desde Instagram. Aunque se están guardando con mucho recelo todos los detalles de esta esperada historia para mantener el factor sorpresa, recientemente se filtró a través de las redes sociales una imagen en la que se puede ver por primera vez en acción a Geraldine en la piel de Olga Ancira. Geraldine Bazán Geraldine Bazán en Corona de lágrimas 2 | Credit: Instagram En la imagen, la expareja de Gabriel Soto aparece en escena en compañía de Ruffo, Nones y la actriz mexicana Ana Belena, quien también se une al elenco de la nueva temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sé que el personaje es un personaje entrañable que la gente quiso y odió muchísimo hace 10 años en Corona de lágrimas 1 y la verdad es que sí les quiero decir que humildemente estoy dando lo mejor de mí para que este personaje les guste", compartía la semana pasada Geraldine desde su perfil de Instagram, donde supera los 5 millones de seguidores. "Quiero decirles que lo estoy haciendo con todo el corazón, es de verdad un personaje bien intenso, pasan muchas cosas en estos 10 años, entonces espero que les guste […]".

