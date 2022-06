Se filtran las primeras imágenes de Aracely Arámbula besando a su nuevo galán de telenovela La actriz mexicana protagoniza junto a Andrés Palacios la nueva versión de La madrastra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Andrés Palacios, protagonistas de La madrastra | Credit: Ventaneando Tras varios años alejada de la pequeña pantalla, Aracely Arámbula regresa por la puerta grande a los melodramas mexicanos como protagonista de la nueva versión de La madrastra, historia que hace más de tres lustros estelarizaron con gran éxito Victoria Ruffo y César Évora. Aunque oficialmente no han trascendido muchos detalles de esta telenovela que produce Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí, La usurpadora) para TelevisaUnivision, el programa de televisión mexicano Ventaneando (Azteca Uno) que conduce Pati Chapoy filtró recientemente las primeras imágenes de la reconocida actriz mexicana como la heroína de esta esperada historia. En las imágenes, la también cantante se deja ver en compañía de quien será su nuevo galán en la ficción, el actor chileno Andrés Palacios, con quien llega a darse sus buenos besos. Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Andrés Palacios se besan en La madrastra | Credit: Ventaneando "Captamos a Aracely en medio de la grabación de las entradas de dicho proyecto en el que compartirá créditos con Andrés Palacios, con quien por cierto la vimos prodigarse tremendos besos. Por la injundia con que se besaron todo indica que entre Aracely y Andrés existe una excelente química y también amistad pues entre tomas así bromeaban y se divertían", se informó el pasado viernes desde el programa de investigación periodística de espectáculos. Andrés Palacios Aracely Arámbula y Andrés Palacios en La madrastra | Credit: Ventaneando SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la nueva versión de La madrastra, Arámbula interpretará a María, una mujer que después de cumplir una condena de 20 años por un asesinato que no cometió está decidida a recuperar a sus hijos, quienes la creen muerta. Así se embarcará en una misión para demostrar su inocencia y descubrir la identidad del verdadero asesino, mientras trata de ganarse el cariño de sus hijos. Aracely Arámbula Aracely Arámbula, protagonista de La madrastra | Credit: Ventaneando Se espera que las grabaciones de la telenovela inicien oficialmente este lunes en México.

