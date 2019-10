Se dispara la audiencia del prime time de Univision La cadena de habla hispana vivió este miércoles 9 de octubre una de sus mejores noches de la temporada tras la notable subida de audiencia que experimentaron en general sus ficciones estelares. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Univision continúa imparable en el prime time hispano. La cadena de habla hispana vivió este miércoles 9 de octubre una de sus mejores noches de la temporada a nivel de audiencia gracias al notable subidón que pegó la barra de programación estelar que tiene actualmente al aire; empezando por la telenovela turca Amor eterno que abre la barra a las 7 p.m., hora del Este. La ficción protagonizada por Neslihan Atagül (Nihan) y Burak Özçivit (Kemal), que fue reconocida como la ‘Mejor Telenovela’ en la 45ª edición de los prestigiosos Premios Emmy Internacional, registró el miércoles su dato de audiencia más alto hasta la fecha al promediar 1,672,000 televidentes (P2+) y 674 mil adultos 18-49 años, según Nielsen. Image zoom Amor eterno. Cortesía UNIVISION Su predecesor, el unitario La rosa de Guadalupe, se vio beneficiado por este incremento de audiencia y también alcanzó una de sus marcas más altas de la temporada. En promedio 1,685,000 televidentes (P2+) siguieron el miércoles el unitario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La audiencia del prime time de Univision volvió a dispararse a las 9 p.m., hora del Este, con un nuevo capítulo de La usurpadora, que promedió 1,726,000 televidentes (P2+). Image zoom La usurpadora. Cortesía TELEVISA La cadena cerró con broche de oro su prime time a las 10 p.m., hora del Este, con El dragón, que subió hasta alcanzar un 1,412,000, su segundo mejor dato de audiencia hasta la fecha. Image zoom El dragón. Cortesía Damián Hernández Fotografía 1. La usurpadora: 1,726,000 (P2+)

2. La rosa de Guadalupe: 1,685,000 (P2+)

3. Amor eterno: 1,672,000 (P2+)

4. El dragón: 1,412,000 (P2+) Univision logró imponerse así en todas las franjas horarias estelares a Telemundo, que no vive su mejor momento a nivel de audiencia con El final del paraíso y No te puedes esconder, siendo el reality de competencias deportivas Exatlón su producto más exitoso actualmente. Image zoom El final del paraíso. Cortesía TELEMUNDO 1. Exatlón Estados Unidos: 1,2 millones

2. El final de paraíso: 1,1 millones

3. No te puedes esconder: 827,000

