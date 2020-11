Close

"De un día para otro nuestras vidas cambian y tuvimos que reinventarnos": Scarlet Ortiz La actriz venezolana emprendió hace varios meses una nueva aventura profesional lejos del mundo de la interpretación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con una industria de la televisión, y en general del mundo del entretenimiento, fuertemente golpeada por la crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, a Scarlet Ortiz, como tantos otros artistas que han visto mermados sus ingresos económicos en los últimos meses debido a la escasez de trabajo, le ha tocado reinventarse a sus 46 años. La cuarentena me empujó a aceptar que algo debía cambiar en mi vida. - Scarlet Ortiz "Y entonces de un día para otro nuestras vidas cambian y tuvimos que reinventarnos, aceptar retos, perder el miedo a hacer algo distinto, perder el miedo a aprender", se sinceró la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Secreto de amor y Alma indomable a través de su perfil de Instagram. "La cuarentena me empujó a aceptar que algo debía cambiar en mi vida. Me di la oportunidad de aprender, sigo aprendiendo, quise trabajar por mí y los míos, quise entender el mundo del multinivel y sus extraordinarios beneficios", agregó. Image zoom Scarlet Ortiz | Credit: Instagram Scarlet Ortiz La actriz venezolana se unió en marzo a una famosa compañía de mercadeo en red en la que también trabaja la actriz colombiana Ximena Duque, en su caso como directora ejecutiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entendí yo como actriz que no puedo tener todos los huevos en una sola canasta y tengo que darme la oportunidad de aprender otras cosas. - Scarlet Ortiz Una decisión que en un inicio, según reconoció la propia Scarlet, no fue fácil de tomar. “Yo sentí miedo como muchas personas lo han sentido al entrar en este negocio de redes de mercadeo, de multinivel, sí sentí miedo, sentí que: ‘Pero yo si soy actriz qué voy a hacer yo ahí’. Así me sentí, pero entendí yo como actriz que no puedo tener todos los huevos en una sola canasta y tengo que darme la oportunidad de aprender otras cosas y si esas otras cosas que voy a aprender me van a dar beneficio económico y personal por qué me lo voy a negar, entonces estoy feliz”, expresó en una reciente transmisión en vivo en Instagram. Image zoom Scarlet Ortiz y su nuevo equipo de trabajo | Credit: Instagram Scarlet Ortiz Hoy, a pesar de sus dudas iniciales, Scarlet no puede estar más feliz de haber emprendido esta nueva aventura profesional en 'donde el trabajo en equipo lo es todo'. “Entendamos que los tiempos cambian y que hay que dejar los miedos y probar trabajar en algo que nos llene de beneficios monetarios y personales”, aseveró la actriz.

