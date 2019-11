Scarlet Ortiz regresa a las telenovelas y más noticias ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Y además el protagonista de Yo soy Betty la fea, Jorge Enrique Abello, regresa a Telemundo, el reencuentro de los protagonistas de El clon, Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann, y más noticias de telenovela. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería Regresa a la televisión Image zoom Instagram Scarlet Ortiz Tras dos años alejada de las telenovelas –la útima fue La fan en 2017 junto a Angélica Vale– Scarlet Ortiz dio a conocer esta semana a través de sus redes que se encuentra grabando una participación especial en la nueva comedia romántica de Telemundo 100 días para enamorarnos. La ficción que encabezan Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro aterrizará el próximo año en el prime time hispano.

Juntos de nuevo
Sandra Echeverría
Los protagonistas de la exitosa telenovela de Telemundo El clon, Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann, se reencontraron recientemente en un set de grabación en México a casi una década del final del melodrama que encabezaron en 2010 y así lo presumieron a través de sus redes sociales. "El mejor de los reencuentros. Tantos años de conocerte mi querido Mauricio. Que maravilla que la vida nos vuelva a juntar. Te quiero", escribió Echeverría en Instagram. "Que placer reencontrarnos mi querida Sandra", expresó por su parte Ochmann.

Estrenan su propia serie
Macarena Achaga
A partir de este viernes estarán disponibles a través de juliantina.tv, los 19 episodios que condensan la historia de amor que vivieron Macarena Achaga (Valentina) y Bárbara López (Juliana) en la exitosa telenovela de Televisa Amar a muerte (2018) y que incluyen escenas nunca antes vista de la exitosa pareja. "No puedo de la emoción", escribió Achaga en sus redes sociales.

Tema musical
Médicos
El dúo mexicano Río Roma pone voz al tema musical romántico de la nueva teleserie de Televisa Médicos, historia que protagonizan Livia Brito y Daniel Arenas y que se estrenará el próximo lunes 11 de noviembre en México. La canción se llama 'Hilo rojo' y fue lanzada en plataformas digitales el pasado mes de septiembre como el nuevo sencillo de Río Roma.

Médicos... galanes
Carlos de la Mota
Anoche se llevó a cabo en México precisamente la presentación a prensa de esta nueva teleserie que tiene como galanes a Daniel Arenas, Rodolfo Salas, Federico Ayos, Mauricio Henao y Carlos de la Mota.

Emotivo reencuentro
Irina Baeva
Irina Baeva también se reencontró recientemente en México con un excompañero de trabajo, concretamente con el niño que daba vida al hijo de Gabriel Soto en la exitosa telenovela de Televisa Vino el amor y con quien en 2016 compartió largas jornadas de trabajo. ¡Cuántos recuerdos!

Orgulloso de su trabajo
Danilo Carrera
Danilo Carrera no ve la hora de que el público pueda comenzar a ver su nueva telenovela, Vencer el silencio, historia que se estrenará en México en enero ya que, asegura, tiene un mensaje muy importante. "Quiero decirles que este es el proyecto no que tienen que ver, no que deben de ver, [es] el proyecto que México necesita ver. Es un proyecto entre Televisa y una ONG que se llama Population Media Center para evitar embarazos infantiles y juveniles", contó el galán ecuatoriano en sus redes.

Madre e hijo
Soltero con hijas
Al igual que en la vida real, la actriz mexicana Mayrín Villanueva tiene un hijo adolescente en la recién estrenada telenovela de Televisa Soltero con hijos. Detrás de este personaje es esconde un talentoso joven de nombre Mau Arriaga que, además de actor, es cantante, bailarín y acróbata.

Primera imagen
Operación pacífico
Así lucirán Majida Issa, la inolvidable 'Diabla' de Sin senos sí hay paraíso, y Mark Tacher como protagonistas de la nueva superserie de Telemundo Operación pacífico, ficción que se estrenará el próximo año.

Regresa a Telemundo
Hablando de Operación pacífico… La superserie marcará el regreso a la cadena de Jorge Enrique Abello, el inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Yo soy Betty la fea. El actor colombiano realizará una participación especial en la ficción que protagonizan Majida Issa, Mark Tacher y Luciano D´Alessandro.

