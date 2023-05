Scarlet Ortiz anuncia su regreso a las telenovelas ¡como protagonista! Tras varios años ausente, la actriz venezolana volverá a protagonizar una telenovela. ¿Quién será su galán? ¿Y la villana? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz | Credit: Mezcalent Scarlet Ortiz es una de las actrices venezolanas más conocidas a nivel internacional gracias a sus exitosos protagónicos en inolvidables telenovelas que le dieron la vuelta al mundo como Secreto de amor o Alma indomable, por mencionar solo algunas. En los últimos años, sin embargo, se ha mantenido alejada del género televisivo que la vio nacer en su día como estrella. "En telenovela todavía hasta ahora no ha salido nada", señalaba en agosto del año pasado la actriz venezolana en una entrevista con People en Español. "No tengo un personaje soñado para regresar. El personaje que me toque interpretar solo espero que sea un personaje al que le pueda sacar una psicología superchévere, que el público se sienta identificado, que le guste; pero eso ya sería una tarea de escritor, actor, director. Yo estoy abierta a todas las posibilidades: a volver a las telenovelas, a hacer series, cine, teatro… así que ya veremos". Casi un año después de esas declaraciones, su regreso a las telenovelas ya es una realidad. Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz | Credit: Cortesía La actriz fue confirmada este martes como la protagonista de la telenovela que coproducirán Venevision e HispanoMedios en Venezuela y con la que se reactivará la industria de este género televisivo en el país que por décadas fue un referente mundial en la materia. "No seremos Mis tres hermanas, no tendré otro Secreto de amor, pero sí seré la protagonista de esta nueva historia de amor. Nos vemos pronto Venezuela", anunció Scarlet. Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz | Credit: Cortesía La actriz tendrá como pareja en la ficción al actor venezolano Luis Gerónimo, mientras que la villana de la historia será la también actriz venezolana Roxana Díaz, con quien ya ha compartido set de grabación en exitosas telenovelas como Mis tres hermanas y Juana la virgen. "Tenemos mucha química juntas, siempre ha sido grato compartir escena con ella y sé que esta vez será muy especial porque se trata del regreso de las producciones dramáticas a Venezuela", expresó Scarlet a través de un comunicado que se difundió este martes. "Vamos a volver a ser el país líder en telenovelas, con trabajo y mucha perseverancia lo lograremos", añadió Roxana. Roxana Díaz Roxana Díaz | Credit: Cortesía Luis Gerónimo, por su parte, comentó: "Estuve en la última producción dramática, Para verte mejor, y ahora tendré el honor de estar en la primera después de esta pausa que esperamos no se repita. Ojalá me acepten y la disfruten un montón". Luis Gerónimo Luis Gerónimo | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela, cuyo título aún no ha sido confirmado, marcará también el regreso al género de la primera actriz venezolana Lupita Ferrer. "Soy la reina del drama y no tengo comparación, ustedes me han dado todo y yo les debo lo que soy. La gente me dice dramática y les digo, claro soy Lupita, por Dios", expresó Ferrer, reconocida mundialmente por éxitos como Esmeralda y Cristal. Lupita Ferrer Lupita Ferrer | Credit: Cortesía Tania Sarabia, Elba Escobar, Mimí Lazo, Amanda Gutiérrez, Hilda Abrahamz, Dora Mazzone, María Antonieta Duque, Fernando Villate, Aroldo Betancourt, Víctor Drija, Isabella Pérez, Rosmeri Marval, Arán de las Casas y el primer actor Jorge Palacios también integran su elenco.

