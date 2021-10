En 2015, tras protagonizar la exitosa telenovela de Telemundo Tierra de Reyes con la que ganó numerosos premios, entre ellos 'Protagonista del año' y la 'Pareja perfecta', Scarlet Gruber creyó que no tardaría en llegarle un nuevo protagónico; pero, para su sorpresa, se encontró con un panorama muy diferente: los meses iban pasando y ese nuevo personaje no llegaba. La actriz venezolana estuvo más de 1 año sin encontrar una nueva oportunidad actoral que le permitiese volver a la televisión. Ese duro golpe de realidad que recibió la hizo cuestionarse muchas cosas y marcó un antes y un después en su vida. "Me replanteé dónde está mi felicidad. La felicidad no está totalmente en mi trabajo, la felicidad no está en nada externo, la felicidad está en mí y tuve que regresar a mi centro y ver qué me llenaba", asegura a People en Español "Para mí fue hacer servicio comunitario, ayudar a los demás. A mí eso me llena muchísimo y es algo que logré. Pero yo creo que es una lección no solo para los actores, sino para todo el mundo: la felicidad no está en lo externo, está en ti y lo tienes que buscar tú'.