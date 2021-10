¡Exclusiva! La reacción de Scarlet Gruber al ver una escena de su personaje en Victoria Mostramos a la villana de la exitosa telenovela Si nos dejan (Univision) una escena de su personaje en la versión que produjo Telemundo en 2008 y esta fue su reacción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "No he querido ver nada de la historia pasada". A principios de julio, en una entrevista con People en Español, Scarlet Gruber, la villana de la exitosa telenovela Si nos dejan (Univision), nos confesaba que no había querido ver nada de las anteriores versiones de la historia que antagoniza en la piel de Julieta para poder crear su propio personaje. "He hecho varias novelas que han sido remakes y nunca he visto la anterior y la razón por la que no lo veo es porque no quiero enviciarme con lo que haya hecho la actriz pasada", explicaba. Ahora que las grabaciones del melodrama llegaron a su fin y que la telenovela está a punto de despedirse de la pantalla de Univision, aprovechamos una reciente charla que tuvimos con la actriz para mostrarle una escena de su personaje en la versión que produjo Telemundo en el año 2007 en Colombia con Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann en los roles protagónicos. Así, pudimos ser testigos en exclusiva de la primera reacción de Scarlet al ver a Julieta, su personaje, interpretado por otra actriz, en esta ocaso por la colombiana Andrea López. Scarlet Gruber y Andrea Lopez y Arturo Peniche Scarlet Gruber en Si nos dejan; Andrea López y Arturo Peniche en Victoria | Credit: Cortesía de Televisa; Agencia México "¡Qué curioso, ¿no? Está muy padre ver otro proyecto y otras propuestas, está divertido", expresó Gruber tras ver por primera vez en escena a Julieta en la piel de otra actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no suelo hacerlo justo por eso porque no me gusta enviciarme con trabajo ajeno y, aunque sea un trabajo maravilloso, si fuese un trabajo que me intimida digo 'ay, tengo que llegarle a ese nivel' o si es un trabajo que es muy distinto voy a decir 'ay, ¿qué hago para que se asimile un poco?'. Entonces quiero siempre empezar un personaje desde cero con mi creatividad, con mi texto que tengo enfrente y eso es lo que trato de hacer con todo", manifestó. Scarlet Gruber Scarlet Gruber es Julieta en Si nos dejan | Credit: Cortesía Si nos dejan llega a su gran final este lunes 11 de octubre por Univision.

