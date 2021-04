Scarlet Gruber, la mujer que hizo la vida de cuadritos a Michelle Renaud Cuando le gritan en la calle “¡te odio!”, Scarlet Gruber siente regocijo, ¿por qué? Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando le gritan en la calle "¡te odio!", Scarlet Gruber siente regocijo. "Mi personaje de Sandy logró el cometido", afirma la venezolana de 32 años, quien habló en exclusiva de Quererlo todo (Univision) y proyectos futuros. ¿Cómo recibes este 2021? Me dio la bienvenida de la mejor manera: trabajando. Empiezo a grabar [la telenovela] Si nos dejan después de Quererlo todo. ¿Qué aprendiste del año pasado? Todos aprendimos [que] descuidábamos nuestra salud y no lo veíamos como prioridad y para mí se volvió mi prioridad. Cuidar de mí para cuidar de los demás. Incentivo a las personas a que se pongan la vacuna. SCARLET GRUBER Image zoom Credit: Robertto Meza SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Qué te dejó tu papel de Sandy en Quererlo todo? El personaje de Sandy me fascinó, específicamente porque tiene muchísimos matices. Es un personaje que lucha por lo que quiere, que no se da por vencido.

Share options

Close Login

View image Scarlet Gruber, la mujer que hizo la vida de cuadritos a Michelle Renaud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.