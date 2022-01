EXCLUSIVA Scarlet Gruber habla del retiro de su madre de las telenovelas: "Mi mamá está muy realizada" La actriz venezolana cuenta a People en Español cómo es la vida actual de su madre, la retirada actriz venezolana Astrid Gruber, la inolvidable villana de la telenovela Secreto de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La carrera de Scarlet Gruber no ha dejado de crecer en los últimos años, convirtiéndose en uno de los rostros más exitosos de la pequeña pantalla. Así lo prueba su reciente participación en el melodrama Si nos dejan, historia que transmitió el año pasado Univision y en la que dio vida a Julieta, un personaje de corte antagónico que despertó pasiones y odios entre el público. Gruber, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores solo en Instagram, heredó su pasión por la actuación de su madre, la retirada actriz y bailarina venezolana Astrid Gruber, quien interpretó hace dos décadas a Vilma Altamirano, una de las inolvidables villanas de la exitosa telenovela Secreto de amor, historia que se transmitió en su día por la pantalla de Univision. "Mi mamá siempre me ha guiado muchísimo. Mi mamá yo siento que me ha hecho la profesional que soy, me ha inculcado unos valores de profesionalismo que son importantes para ejercer esta carrera, empezando por la puntualidad", cuenta Scarlet en entrevista con People en Español. "Mi mamá estudió en un colegio militar, entonces con la puntualidad era 'si estás a tiempo estás tarde', [por eso] siempre llego temprano, siempre estoy preparada, siempre tengo mi texto aprendido y esa disciplina me la inculcó mi mamá desde pequeña", aseveró. Alejada de las cámaras y de la vida pública desde hace muchos años, la actriz de 32 años asegura que su madre se encuentra "muy realizada" disfrutando mucho de su etapa como mamá. "Mi mamá desde pequeña es la mamá ejemplar. Yo creo que desde pequeña estaba jugando con muñecas y su rol en la vida siempre fue ser madre y es una madre maravillosa, entonces creo que tuvo su etapa actoral que la disfrutó muchísimo, pero ahorita está en una etapa de ser mamá y dedicarse a eso y lo hace espectacularmente", comparte Scarlet. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "También yo siento que es una carrera ser madre, no todo el mundo tiene ese don y mi mamá lo hace de una manera ejemplar y la admiro mucho por eso", agrega.

EXCLUSIVA Scarlet Gruber habla del retiro de su madre de las telenovelas: "Mi mamá está muy realizada"

