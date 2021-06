Julieta llegó a mi vida en las últimas semanas en las que estaba grabando Quererlo todo. Me llegó el casting y me enamoré de ella porque realmente la leí y dije: 'Esta mujer es una diva y me encanta'. Entonces hice el casting con toda la emoción. Me acuerdo que como ahora los castings son por Zoom llamé a mi hermano y le dije: 'Dame la letra'. Y tenía el iPad con mi hermano dándome las respuestas, grabando con el celular, poniendo mil luces para verme bien, arreglándome y produciéndome para verme realmente como Julieta. Y mandé el casting así con los dedos cruzados, con toda la fe y 3 días después me llamó el productor Carlos Bardasano, que he querido trabajar con él yo creo que desde hace ya 5 o 6 años y siempre me decía: 'Sí, lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr'. Y me llamó y me dijo: 'Scarlet, ¿qué crees? Lo logramos'. Me puse casi que a llorar de la emoción porque sabía que Julieta iba a ser un personaje que iba a marcar un antes y un después en mi carrera y esperemos que así sea.