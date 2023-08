¿Qué es de la vida de Saúl Lizaso?¡Estuvo en Europa y Argentina! Su última aparición frente a cámaras fue como invitado en un programa de espectáculos Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su abrupta aparición en el programa El gordo y la flaca (Univision) en mayo, Saúl Lisazo, quien e fuera uno de los galanes más queridos de las telenovelas compartió imágenes de sus vacaciones en Madrid, España. Saul Lisazo Saul Lisazo | Credit: Instagram Saul Lisazo "Seguimos en Madrid", escribió junto a esta postal sin indicar si está en el viejo continente por motivos laborales. Saul Lisazo Saul Lisazo | Credit: Instagram Saul Lisazo Días después, el intérprete de novelas como Prisionera de amor, Tenías que ser tú, Bajo un mismo rostro y Vivo por Elena, entre otras, mostró su paseo por Buenos Aires. En cuanto a su carrera como actor, el argentino compartió en sus redes una imágen en donde se le ve trabajando junto a Paulina Goto. La realidad, es que el último proyecto laboral concreto del argentino fue el podcast Crímenes paranormales. "Es la historia de dos primas, esto pasa en Argentina, que las encuentran muertas en la bañera en estado de descomposición. Empiezan a investigar a los vecinos que dicen que la habían visto el día anterior. 'Pero cómo es posible que estén en ese estado de descomposición si las vimos el día anterior', y ahí empieza la investigación", relató Lisazo en El gordo...

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué es de la vida de Saúl Lizaso?¡Estuvo en Europa y Argentina!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.