Hija de William Levy en Cuidado con el ángel graba telenovela para Telemundo ¡a sus 22 años! La inolvidable 'Mayita' está convertida en una hermosa joven que pronto hará su debut en la pantalla de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Saraí Meza Saraí Meza dio vida a 'Mayita' en Cuidado con el ángel | Credit: Mezcalent "Fue una etapa muy bonita. A pesar de ser pequeña tuve grandes experiencias muy divertidas y, por supuesto, aprendí mucho de mis compañeros, quienes me enseñaron muchas cosas". Así se expresaba Saraí Meza años atrás en una entrevista con People en Español sobre su experiencia de trabajo en la exitosa telenovela de Televisa Cuidado con el ángel (2008), historia en la que interpretó a 'Mayita', la hija de William Levy, de quien guarda los mejores recuerdos. "Fue muy, muy lindo. William siempre se portó increíble conmigo y me trataba como a una hija". Hoy, a casi tres lustros de la emisión del último capítulo del melodrama que también protagonizó Maite Perroni, la inolvidable 'Mayita' está convertida en una hermosa joven de 22 años que continúa desarrollando con paso firme su carrera en el mundo de la interpretación. A punto de superar el millón de seguidores en Instagram, Saraí graba actualmente en México El Conde, el nuevo drama de época de Telemundo que estelarizan Fernando Colunga y Ana Brenda y con el que hará el próximo año su debut en la pantalla de la cadena hispana. Saraí Meza Saraí Meza es Sofía Zambrano en El Conde | Credit: Instagram Saraí Meza En la ficción, que también cuenta con las actuaciones de Marjorie de Sousa, Sergio Sendel y Chantal Andere, entre un gran elenco, Saraí interpreta a Sofía Zambrano, una joven que promete no dejar indiferente a nadie en la historia inspirada en la novela clásica de Alejandro Dumas. Saraí Saraí Meza graba para Telemundo El Conde | Credit: Instagram La actriz dio una probadita a través de las redes sociales de cómo lucirá su personaje. Saraí Meza Saraí Meza junto a sus compañeros de El Conde | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crecer frente a las cámaras "ha sido un reto muy grande" para Saraí, quien tiene casi los mismos años de carrera que de edad. "Este medio te hace madurar y crecer más rápido de lo habitual. Me he perdido eventos familiares o graduaciones escolares, pero todo ha valido la pena al máximo porque es increíble hacer lo que más me gusta que es actuar y vivir de ello", contaba en su día.

