Sarah Mintz

Maritza Rodríguez –hoy conocida como Sarah Mintz tras su conversión años atrás al judaísmo ortodoxo – se mudó el año pasado con su familia –su esposo Joshua Mintz y los gemelos Akiva y Yehuda– a Israel para comenzar a escribir un nuevo capítulo en su renacer como judía ortodoxa. Así es la vida ahora de la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Acorralada, Marido en alquiler y La casa de al lado, entre otras.

Su prioridad

"Para mí vivir se ha vuelto mi prioridad, vivir de verdad. Desde que yo nací como Sarah [...] yo veo el mundo de otra manera en todo momento, en cada segundo de mi vida", aseguró la que fuera actriz de exitosas telenovelas como La casa de al lado y Marido en alquiler en una reciente entrevista con el actor brasileño Luciano Szafir para su canal de YouTube.

Nueva profesión

Desde hace algunos años, Sarah se desarrolla profesionalmente como coach espiritual, profesión que sigue ejerciendo ahora en Israel. "Mi trabajo hoy en día es inspirar a la gente", aseveró la retirada actriz colombiana. "Empecé a descubrir mucho el impacto que de repente mis palabras tienen. Cuando estudio [y] leo [es] como si los libros me hablaran; no sé, tengo una facilidad para poner en la vida práctica conceptos tan profundos que en el tiempo que estuve en México dije: 'Quiero estudiar psicología positiva, inteligencia emocional, coach'".

En familia

La protagonista de la exitosa telenovela Silvana sin lana, sin embargo, procura que la parte profesional no le quite mucho tiempo ya que tiene muy claras sus prioridades: su familia.

Madre presente

"Siempre soñé [con] ser una madre presente espiritualmente para no solamente estar pendiente de si se saben lavar los dientes o amarrarse los zapatos, sino crearle una conciencia espiritual a mis hijos [...] y necesitaba ser una madre presente", señaló.

Pequeños detalles

Hoy, tras varios años alejada del medio artístico y la televisión, Sarah disfruta de los pequeños placeres de la vida. "Ahorita estoy haciendo cosas que antes no hacía, de las cosas más simples que es despertarme y tomarme la mañana tranquila, de tomar un café... Cosas que yo antes no hacía", reconoció.

Antes no podía

"Es increíble pero una vida artística a veces no te deja el tiempo para hacer cosas simples en la vida: para vivir, estar muy presente en la vida de mis hijos", aseveró.

En constante aprendizaje

Sarah también se está dando la oportunidad de aprender hebreo. "Quiero darle prioridad. No quiero que me pase lo de Estados Unidos que viví 16 años y no aprendí el inglés".

