Sara Maldonado regresa a Televisa y otras 9 noticias ¡de telenovela!

Ahora que Televisa alista una nueva versión en formato serie de la exitosa telenovela mexicana La madrastra que protagonizó con gran éxito Victoria Ruffo en 2005, la actriz mexicana Elizabeth Álvarez no duda en apuntarse para encabezar el proyecto. “Me encantaría también un reto y creo que tengo una edad padrísima para hacer muchísimos personajes, así es que ojalá que se me dé la oportunidad y si no a tocar puertas como siempre”, declaró la esposa de Jorge Salinas en un reciente encuentro con la prensa en México.