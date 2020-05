10 años después... Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann recuerdan El clon Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Los actores protagonizaron en 2010 esta exitosa telenovela de Telemundo que estuvo ambientada en la cultura árabe. Así recuerdan ambos una década después su trabajo en esta inolvidable historia que los volvió a unir como pareja tras haber trabajo juntos en 2006 en Marina. Empezar galería Inolvidable telenovela Image zoom Mezcalent El 15 de febrero de hace justo 10 años se estrenaba por Telemundo El clon, la exitosa telenovela protagonizada por Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann que se grabó entre Marruecos, Colombia y Estados Unidos. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Tres personajes Image zoom Mezcalent En esta historia el actor de origen estadounidense dio vida a tres personajes: Lucas, Diego y Daniel, siendo uno de los retos actorales más importantes de su carrera. 2 de 10 Applications Ver Todo Gran experiencia Image zoom Mezcalent "Fue un proyecto hermosísimo que me encantó", reconoció recientemente Ochmann durante una transmisión en vivo que realizó en Facebook. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Antes y después Image zoom Mezcalent (x2) "Me tocó hacer tres personajes, entonces pues hacer tres personajes no está fácil y aparte técnicamente es complicado", aseguró el también galán de otros exitosos melodramas como Victoria y Amarte así, Frijolito. 4 de 10 Applications Ver Todo Enamorada de la cultura Image zoom Mezcalent Su pareja en esta historia, Sandra Echeverría, quedó fascinada con la cultura árabe durante las grabaciones del melodrama, hasta el punto de que 10 años después sigue sintiendo fascinación por su música y sus costumbres. 5 de 10 Applications Ver Todo Fue árabe en su vida pasada Image zoom Mezcalent "Cuando hice El clon yo decidí que mi en mi vida pasada fui árabe porque tengo una pasión real hacia la música árabe, hacia su idioma, hacia sus costumbres, hacia sus vestuarios", admitió recientemente la actriz mexicana. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Grandes recuerdos Image zoom Mezcalent "En el momento que a mí me maquillaban, me peinaban y me ponían los aretes de Jade [mi personaje] y todo era para mí lo máximo en la vida", agregó Echeverría. 7 de 10 Applications Ver Todo Antes y después Image zoom Mezcalent Tanto es así que la actriz no oculta su deseo de volver a interpretar a Jade en algún momento de su vida. 8 de 10 Applications Ver Todo Extraña a Jade Image zoom Mezcalent "Es de los personajes que yo más sigo extrañando hasta ahora y han pasado más de 10 años y todavía veo con nostalgia las fotos de esa serie y no sé me encantaría volver a hacer ese personaje en algún momento de la vida, yo creo que ya estoy grande para hacerlo (ríe), pero me quedé con muchas partes de Jade y creo que las seguiré teniendo", aseveró. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Más detalles Image zoom Mezcalent La telenovela fue una versión de la exitosa historia brasileña O Clone escrita por Gloria Pérez. El tema principal lo interpretó la propia Sandra junto con Mario Reyes. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

