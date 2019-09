Sandra Echeverría: "Me divirtió mucho hacer a Paola, pero también fue muy complicado porque es una villana muy vulnerable con muchas adicciones" La actriz mexicana protagoniza con gran éxito la nueva versión de La usurpadora que Univision transmite en horario estelar. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras casi 10 protagónicos a sus espaldas, Sandra Echeverría está disfrutando por primera vez en su exitosa carrera artística poder hacer maldades en televisión como protagonista de la nueva versión de La usurpadora. Esta, sin embargo, es solo una de las dos caras que muestra la actriz mexicana en esta exitosa ficción de Univision en la que interpreta a las gemelas Paola y Paulina, personajes que hace más de 20 años catapultaron a la fama a Gaby Spanic. En entrevista exclusiva para People en Español, la bella intérprete de 34 años nos habla del reto que supuso para ella encabezar esta historia y nos confiesa, entre otras cosas, qué gemela disfrutó más interpretar. Cuando te ves ante el reto de protagonizar una historia que fue tan exitosa hace 20 años y que el público tiene tan presente, ¿qué fue lo primero que pensaste?

Pensaba en lo complicado que sería hacer dos personajes: uno con acento y el otro sin en diferentes etapas. Me puse muy nerviosa, pero estaba muy emocionada de trabajar con Carmen Armendáriz [productora] y con Francisco Franco [director], que ya me habían hablado maravillas de él. Creo que la primera semana fue la más ruda porque teníamos que definir los 2 personajes, pero a partir de eso empezó todo a fluir fácilmente. Image zoom Sandra Echeverría Cortesía TELEVISA ¿Llegaste a ver algo de La usurpadora de Gaby Spanic?

Recuerdo muy poco. La recuerdo a ella porque su belleza era de recordarse pero no recordaba la historia. ¿Cómo definirías esta nueva ‘usurpadora’?

Yo veo nuestra versión como una serie de melodrama combinada con thriller. Me encanta el hecho de que hablemos ahora de la familia presidencial. Y el hecho de que sean 25 capítulos hace que sea una serie superdinámica que avanza muy rápido y te atrapa en cada episodio. Las escenas en las que aparecen a la vez las gemelas será difíciles de grabar…

Son las más complicadas. Son muy lentas de grabar porque hay que repetir cada lado (cada personaje) varias veces y cada toma tiene que coincidir con la otra ya que esas capas luego las juntas en efectos especiales. Lo complicado es realmente el actuar sola viendo un punto de vista. Llorar, discutir, hablar con una bola de tennis que está inclusive fuera del cuadro. Image zoom Cortesía de Univision/Televisa Es la primera vez que te vemos de villana en televisión, ¿te gustó la experiencia?

Amé la experiencia. Fue complicado porque es una villana en realidad muy vulnerable con adicciones y que sufre mucho. Mi emoción siempre tenía que estar hasta arriba. Pero también es una mujer muy divertida. Dicen que las villanas se divierten más en el sset, ¿fue este tu caso también?

Sí, me divirtió mucho hacer a Paola. Es una mujer superdivertida, con un temperamento superfuerte, muy apasionada y con grandes frases. Paola o Paulina, ¿cuál de las gemelas disfrutaste más interpretar?

Paola. Creo que fue un personaje que me llevó a explorar nuevas cosas como actriz. Un personaje diferente a lo que había hecho anteriormente pero que definitivamente te da lástima porque entiendes su sufrimiento. Image zoom Sandra Echeverría y Andrés Palacios. Cortesía TELEVISA ¿Y cuál supuso un reto mayor para ti?

Los dos son personajes muy complejos. La dificultad venía en hacer dos personajes que contrastaran. Y el hacer un personaje con acento colombiano que iba y venía definitivamente era de lo más complicado. ¿Por qué hay que ver La usurpadora?

Porque es un proyecto de primera calidad. Cada departamento hizo un trabajo espectacular, pero sobre todo porque la historia te atrapa desde el capítulo 1. Son solo 25 capítulos así que no se pueden perder ni uno. Cada uno es espectacular. La usurpadora se transmite por Univision a las 9 p.m., hora del Este.

Sandra Echeverría: "Me divirtió mucho hacer a Paola, pero también fue muy complicado porque es una villana muy vulnerable con muchas adicciones"

