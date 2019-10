Samadhi Zendejas triunfa en la televisión mexicana como antagonista de Rosario tijeras

Hablar de Samadhi Zendejas es hablar de talento, carisma y éxito, pero también de esfuerzo, dedicación y constancia. A sus apenas 24 años, la actriz mexicana se ha convertido por méritos propios en uno de los talentos jóvenes más prometedores de su generación. Su gran capacidad actoral aunada a su versatilidad interpretativa –lo mismo se adentra en la piel de Jenni Rivera en Mariposa de barrio que da vida a una villana de armas tomar en Falsa identidad– la han llevado a adquirir personajes cada vez más importantes en ficciones de renombre, como Rosario Tijeras, la exitosa producción mexicana que protagoniza desde 2016 Bárbara de Regil. Zendejas, que se unió este año al elenco de la citada teleserie como antagonista de su tercera temporada, acaba de hacer su esperada aparición esta semana en la ficción que se transmite actualmente en México con gran éxito de audiencia.

Por ahora no sé nada [de la segunda temporada de Falsa identidad], estoy muy centrada en Rosario tijeras. Esta es mi prioridad en estos momentos

¿Cómo definirías tu participación en Rosario tijeras?

La defino como la oportunidad maravillosa de volver a crear personajes que es lo que más amo. Es un reto darle vida a un libreto y luego al ver las escenas, me enorgullece verme en ellas porque todo lo que pasa por mi cabeza se ve reflejado allí.

Has interpretado personajes muy diferentes entre sí, ¿qué fue lo que más te atrajo de este en particular para que le hayas dado el sí después de Circe?

De Géminis me atrapó la manera en que se mezcla su ternura, juventud y belleza con el lado más oscuro de su ser.

Image zoom Samadhi Zendejas es Géminis en Rosario tijeras. Cortesía LA BULLA PR Agency

¿Cómo nos presentarías al personaje?

Como ya dije es joven, pícara y oscura a la vez. No quiero adelantar mucho pero hace lo que quiere y siempre con una sonrisa y una paleta (dulce).

La serie está teniendo mucho éxito en Mexico, ¿qué supone para ti tu participación en esta historia?

Así es y me enorgullece llegar a las pantallas de México con una serie que como dices es superexitosa y llegar como antagónica de Rosario tijeras es todo un reto.

Hollywood no es algo que me quita el sueño pero sí me gustaría llegar

Desde que diste vida a Jenni Rivera tu carrera no ha dejado de crecer encadenando un éxito tras otro, ¿cuando miras hacia atrás y ves todo lo que has conseguido en los últimos años qué sientes?

La verdad no me lo creo aún. Vivo agradecida con Dios por cada proyecto, cada personaje, cada oportunidad dada, empezando por Jenni que definitivamente marcó un antes y un después en mi carrera. El hacer lo que amas y ver cómo el público recibe y acepta con tanto amor cada uno de mis proyectos es algo que me emociona demasiado. No tiene precio.

Apenas tienes 24 años, ¿cómo te visualizas en un futuro?

Actuando y actuando. Esto es lo que amo hacer. Espero haber llegado a mucha partes del mundo a través de pantallas chicas y grandes.

¿Hollywood te quita el sueño?

No es algo que me quita el sueño pero sí me gustaría llegar.

Image zoom Samadhi Zendejas es Géminis en Rosario tijeras. Cortesía LA BULLA PR Agency

Imaginemos que tienes la posibilidad de crear a tu medida el personaje que interpretarás en tu siguiente proyecto, ¿cómo sería?

Sería algo totalmente diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, quizás de buena porque últimamente me he pasado con mis malas (ríe). Pero hablando en serio me encantaría interpretar a una mujer con trastornos mentales que cambie continuamente su estado de ánimo y su manera de reaccionar.

Telemundo confirmó meses atrás la segunda temporada de Falsa identidad, ¿qué nos puedes avanzar al respecto?

Apenas tenga información les prometo que tendrán noticias mías pero por ahora no sé nada, estoy muy centrada en Rosario tijeras. Esta es mi prioridad en estos momentos.

Image zoom Samadhi Zendejas fue Circe en Falsa identidad. Cortesía TELEMUNDO

¿Qué supuso para ti Circe?

Circe fue un personaje muy especial en mi vida, mi primer antagónico que me permitió sacar mi lado más sexy luego de Jenny y Mamba. La echo mucho de menos al igual que todos aquellos que se enamoraron de Circe y sus labios rojos.