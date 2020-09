Samadhi Zendejas regresa con una Circe 'sin tanto corazón' y con sed de venganza La joven intérprete mexicana da un paso más en su imparable carrera como actriz con la segunda temporada de Falsa identidad que Telemundo estrena este martes 22 de septiembre. "No sé si a la gente le va a gustar tanta maldad que voy a hacer. Me da miedo", admite entre risas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Conseguir interpretar a Circe, la antagonista de Falsa identidad (Telemundo), y que el público la logre ver como una mujer sensual fue un reto grande para Samadhi Zendejas. "Yo no era nada buena para eso", asegura la actriz mexicana en entrevista vía telefónica con People en Español desde su México natal. "Yo llegaba a mi casa todos los días, me ponía frente al espejo con los tacones y caminaba porque, para empezar, no sabía caminar en tacones", confiesa entre risas. En esta nueva temporada veremos a una Circe sin tanto corazón y con un carácter muchísimo más fuerte. - Samadhi Zendejas Image zoom Samadhi Zendejas en Falsa identidad 2 Cortesía TELEMUNDO Fue ahí en la intimidad de su hogar, entre ensayo y ensayo frente al espejo, cuando nació el característico labial rojo de su personaje. "Yo decía necesito algo que me identifique, que cuando yo me lo ponga me sienta Circe y entonces fui por el labial rojo y me lo puse. Si tú hubieras visto ese día te quedas muerto de la risa porque yo ensayaba mis caras de enojo, cuando sacaba la pistola…", rememora Zendejas, quien este 22 de septiembre está de regreso en las pantallas de Telemundo nuevamente en la piel de Circe como parte del elenco protagónico de la segunda temporada de la exitosa teleserie que también encabezan Camila Sodi y Luis Ernesto Franco. Image zoom Samadhi Zendejas en Falsa identidad 2 Cortesía TELEMUNDO "Ya sé que a la gente le gusta el personaje pero ahora no sé si le va a gustar tanta maldad que voy a hacer. Me da miedo", admite entre risas la intérprete de 25 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que aunque el personaje empieza esta nueva temporada siendo una víctima de las circunstancias no tarda en volver a ser la Circe malvada que todos conocemos. Image zoom Samadhi Zendejas en Falsa identidad 2 Cortesía TELEMUNDO "Circe decide casarse y olvidarse de todo el mundo del narcotráfico, pero el día de su boda le matan al esposo y ella decide tomar venganza", avanza. "De ahí toma otra vez el papel de Circe cabrona y decide hacerle la vida imposible a toda la gente que hizo que no se pudiera casar". No sabemos si regresa Joselito, pero regresa el actor que lo interpreta, Uriel del Toro, a darle una lección a Circe. - Samadhi Zendejas Hasta no hace muchos años, Samadhi veía como un sueño imposible de alcanzar tener la oportunidad de dar vida a una antagonista como Circe. La actriz creía que nunca iba a poder llegar hasta este momento tan dulce de su carrera en el que se encuentra debido a sus características físicas. "Me daba mucha inseguridad estar en un medio donde siempre te exigían ser rubia, de 1,90 y delgada y yo soy muy chaparrita, morena y curvy por lo que decía ‘nunca voy a tener una oportunidad'", se sincera. "Entonces cuando se empiezan a abrir estas oportunidades, aparte de un éxito profesional, es un éxito personal porque comienzo a aceptarme, a enamorarme de mi cuerpo y a decir ‘soy así y la gente así me va a querer'". Esta segunda temporada viene con todo lo que les gustó al triple. Nadie se va a quedar sin pagar las cuentas que debe de la primera temporada. Va a haber mucho amor, pero también mucho desamor y lo principal es que van a ver a una Circe que nunca habían visto y que trata a los hombres como una servilleta. - Samadhi Zendejas La actriz, que tiene más de tres millones de seguidores solo en Instagram, es el claro ejemplo de que nada es imposible cuando se conjuga el talento con el trabajo constante. "Si hoy pudiera darle un consejo a la Samadhi de los inicios le diría que se relajara, que todo pasa por algo porque yo pensaba que los no que se cruzaban en mi camino era por mi culpa".

